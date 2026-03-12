В Петербурге возбудили дело после нападения мужчины на курсанта

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар - РИА Новости. Уголовное дело о посягательстве на жизнь курсанта института МВД, на которого при задержании напал мужчина с ножом, возбуждено в Петербурге, сообщила пресс-служба ГСУСК РФ по городу.

"Следственными органами главного следственного управления СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что 11 марта сотрудник Санкт-Петербургского линейного управления МВД России на транспорте совместно с курсантом института МВД России, находящимся на практике в управлении, осуществляли оперативно-розыскные мероприятия. В связи с поступившим сообщением о совершении мужчиной преступления с целью его задержания сотрудники посадили фигуранта в служебный автомобиль, припаркованный на улице Ольги Берггольц в Невском районе Петербурга.

"Находясь в машине, желая скрыться от сотрудников правоохранительного органа, молодой человек нанёс не менее пяти ударов ножом в область лица и туловища курсанта института МВД России. Потерпевший госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь", - добавили в пресс-службе городского главка СК.