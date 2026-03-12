https://ria.ru/20260312/peterburg-2080151891.html
В Петербурге возбудили дело после нападения мужчины на курсанта
В Петербурге возбудили дело после нападения мужчины на курсанта - РИА Новости, 12.03.2026
В Петербурге возбудили дело после нападения мужчины на курсанта
Уголовное дело о посягательстве на жизнь курсанта института МВД, на которого при задержании напал мужчина с ножом, возбуждено в Петербурге, сообщила... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T10:40:00+03:00
2026-03-12T10:40:00+03:00
2026-03-12T10:40:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018690913_0:137:2470:1526_1920x0_80_0_0_5cd81cab067ff496c1750e8a6c695a4d.jpg
https://ria.ru/20260305/moskva-2078677660.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018690913_147:0:2182:1526_1920x0_80_0_0_7dd09c9bfa092abc671dc8eef1afe362.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге возбудили дело после нападения мужчины на курсанта
В Петербурге возбудили дело о посягательстве на жизнь курсанта института МВД
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар - РИА Новости. Уголовное дело о посягательстве на жизнь курсанта института МВД, на которого при задержании напал мужчина с ножом, возбуждено в Петербурге, сообщила пресс-служба ГСУСК РФ по городу.
"Следственными органами главного следственного управления СК России
по городу Санкт-Петербургу
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)", - говорится в сообщении.
Следствием установлено, что 11 марта сотрудник Санкт-Петербургского линейного управления МВД России на транспорте совместно с курсантом института МВД России, находящимся на практике в управлении, осуществляли оперативно-розыскные мероприятия. В связи с поступившим сообщением о совершении мужчиной преступления с целью его задержания сотрудники посадили фигуранта в служебный автомобиль, припаркованный на улице Ольги Берггольц в Невском районе Петербурга.
"Находясь в машине, желая скрыться от сотрудников правоохранительного органа, молодой человек нанёс не менее пяти ударов ножом в область лица и туловища курсанта института МВД России. Потерпевший госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь", - добавили в пресс-службе городского главка СК.
Фигурант задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.