Песков заявил о сохранении интереса к проекту коридора "Север — Юг" - РИА Новости, 12.03.2026
12:53 12.03.2026 (обновлено: 13:16 12.03.2026)
Песков заявил о сохранении интереса к проекту коридора "Север — Юг"
Заинтересованность РФ, Ирана и группы региональных государств в проекте коридора "Север - Юг" сохраняется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.03.2026
2026
Конечный пункт на российской территории международного транспортного коридора "Север-Юг" - порт Оля Астраханской области
Конечный пункт на российской территории международного транспортного коридора "Север-Юг" - порт Оля Астраханской области. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Заинтересованность РФ, Ирана и группы региональных государств в проекте коридора "Север - Юг" сохраняется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Очевидно, что в части Ирана реализация сейчас вестись не может, вы должны это сами понимать. Но что касается заинтересованности Тегерана, целой группы региональных государств, то, конечно, наша заинтересованность сохраняется", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о реализации проекта коридора "Север-Юг".
МТК "Север-Юг" - мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные).
Россия и Иран в мае 2023 года подписали документы о достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута коридора - Решт-Астара в Иране. Общая стоимость 1,6 миллиарда евро: 1,3 миллиарда евро - кредит РФ, остальное - средства иранской стороны.
