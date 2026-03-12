В ЛНР два человека пострадали после атаки БПЛА на состав с топливом

"Вражеские БПЛА ударили по 3 муниципалитетам. В Свердловском муниципальном округе БПЛА врага атаковали гражданский грузовой состав с топливом. К сожалению, ранения получили машинист и помощник машиниста. Они доставлены в больницу, им оказывается вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.

Он добавил, что все необходимые службы задействованы в ликвидации последствий. Также пострадал учебно-воспитательный комплекс в село Власовка - там выбиты стекла, школьники переведены на дистанционное обучение, местные власти оперативно закроют тепловой контур. Это вторая атака на него меньше, чем за месяц.