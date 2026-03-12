Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР два человека пострадали после атаки БПЛА на состав с топливом
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:50 12.03.2026 (обновлено: 11:01 12.03.2026)
В ЛНР два человека пострадали после атаки БПЛА на состав с топливом
В ЛНР два человека пострадали после атаки БПЛА на состав с топливом - РИА Новости, 12.03.2026
В ЛНР два человека пострадали после атаки БПЛА на состав с топливом
БПЛА ВСУ атаковали гражданский грузовой состав с топливом в ЛНР, 2 человека ранены, сообщил глава региона Леонид Пасечник в своем канале на платформе Max. РИА Новости, 12.03.2026
луганская народная республика, вооруженные силы украины, происшествия, леонид пасечник
Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Леонид Пасечник
В ЛНР два человека пострадали после атаки БПЛА на состав с топливом

Пасечник: два человека пострадали после атаки БПЛА на грузовой состав с топливом

Фрагмент двигателя беспилотника
Фрагмент двигателя беспилотника - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Фрагмент двигателя беспилотника. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛУГАНСК, 12 мар - РИА Новости. БПЛА ВСУ атаковали гражданский грузовой состав с топливом в ЛНР, 2 человека ранены, сообщил глава региона Леонид Пасечник в своем канале на платформе Max.
"Вражеские БПЛА ударили по 3 муниципалитетам. В Свердловском муниципальном округе БПЛА врага атаковали гражданский грузовой состав с топливом. К сожалению, ранения получили машинист и помощник машиниста. Они доставлены в больницу, им оказывается вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.
Он добавил, что все необходимые службы задействованы в ликвидации последствий. Также пострадал учебно-воспитательный комплекс в село Власовка - там выбиты стекла, школьники переведены на дистанционное обучение, местные власти оперативно закроют тепловой контур. Это вторая атака на него меньше, чем за месяц.
"К счастью, это произошло ночью, и там не было детей. Сегодня школьники переведены на дистанционное обучение, местные власти оперативно закроют тепловой контур", - отметил Пасечник.
Глава региона уточнил, что несколько ударов ВСУ нанесли по Старобельскому муниципальному округу, полностью разрушен продуктовый магазин, повреждено административное здание и припаркованные рядом автомобили.
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныПроисшествияЛеонид Пасечник
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
