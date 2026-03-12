В ЛНР два человека пострадали после атаки БПЛА на состав с топливом

ЛУГАНСК, 12 мар - РИА Новости. БПЛА ВСУ атаковали гражданский грузовой состав с топливом в ЛНР, 2 человека ранены, сообщил глава региона Леонид Пасечник в своем канале на платформе Max.
"Вражеские БПЛА ударили по 3 муниципалитетам. В Свердловском муниципальном округе БПЛА врага атаковали гражданский грузовой состав с топливом. К сожалению, ранения получили машинист и помощник машиниста. Они доставлены в больницу, им оказывается вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.
Он добавил, что все необходимые службы задействованы в ликвидации последствий. Также пострадал учебно-воспитательный комплекс в село Власовка - там выбиты стекла, школьники переведены на дистанционное обучение, местные власти оперативно закроют тепловой контур. Это вторая атака на него меньше, чем за месяц.
"К счастью, это произошло ночью, и там не было детей. Сегодня школьники переведены на дистанционное обучение, местные власти оперативно закроют тепловой контур", - отметил Пасечник.
Глава региона уточнил, что несколько ударов ВСУ нанесли по Старобельскому муниципальному округу, полностью разрушен продуктовый магазин, повреждено административное здание и припаркованные рядом автомобили.