Рейтинг@Mail.ru
Сербский паралимпиец объяснил, почему спорт необходим людям с ограничениями - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:49 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/paralimpiets-2080108657.html
Сербский паралимпиец объяснил, почему спорт необходим людям с ограничениями
Сербский паралимпиец объяснил, почему спорт необходим людям с ограничениями - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
Сербский паралимпиец объяснил, почему спорт необходим людям с ограничениями
Горнолыжник-паралимпиец из Сербии Лука Билчар посоветовал молодым людям с ограниченными возможностями не сидеть дома и преодолевать свои границы, занимаясь... РИА Новости Спорт, 12.03.2026
2026-03-12T04:49:00+03:00
2026-03-12T04:49:00+03:00
спорт
сербия
италия
милан
паралимпийский комитет россии (пкр)
паралимпийские игры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079224568_0:75:3374:1973_1920x0_80_0_0_76614f02dc9572324792586a04fb91d4.jpg
https://ria.ru/20260311/paralimpiada-2080013080.html
https://ria.ru/20260309/voronchikhina-2079502877.html
сербия
италия
милан
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079224568_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_c2661b6b40998372b6970e7815d28605.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, сербия, италия, милан, паралимпийский комитет россии (пкр), паралимпийские игры
Спорт, Сербия, Италия, Милан, Паралимпийский комитет России (ПКР), Паралимпийские игры
Сербский паралимпиец объяснил, почему спорт необходим людям с ограничениями

Горнолыжник-паралимпиец Билчар призвал инвалидов преодолевать свои границы

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкАлексей Бугаев
Алексей Бугаев - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Алексей Бугаев . Архивное фото
Читать в
MaxДзен
КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО (Италия), 12 мар - РИА Новости. Горнолыжник-паралимпиец из Сербии Лука Билчар посоветовал молодым людям с ограниченными возможностями не сидеть дома и преодолевать свои границы, занимаясь любым видом спорта.
"Я советую выходить за свои пределы, не сидеть дома и заниматься любой физической активностью. Спорт полезен и для инвалидов, и для здоровых, он объединяет и дает возможность увидеть новое и познакомиться с людьми", - заявил спортсмен, представляющий свою страну на Зимней Паралимпиаде в Италии. Свое выступление он назвал "самым запоминающимся моментом своей карьеры".
Иван Голубков на церемонии награждения - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Лыжник Голубков рассказал об общении с китайским соперником на Паралимпиаде
11 марта, 16:52
Билчар подчеркнул, что для людей с нарушениями подойдут не только лыжи или горнолыжный спорт в целом. "Каждый вид предлагает что-то свое, Если ты молод, ты можешь увлечься чем-то, даже непрофессионально. Главное – преодолевать себя и делать что любишь", - сказал собеседник агентства.
В пятницу Билчар выступит на соревнованиях по слалом-гиганту.
Паралимпиада в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходит с 6 по 15 марта. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Шесть российских параатлетов выступают на турнире с флагом и гимном.
Варвара Ворончихина - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Ворончихина рассказала, что иностранная пресса задает ей вопросы о политике
9 марта, 12:44
 
СпортСербияИталияМиланПаралимпийский комитет России (ПКР)Паралимпийские игры
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Барыс
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Порту
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Панатинаикос
    Бетис
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Рома
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Астон Вилла
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Мидтъюлланн
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Генк
    Фрайбург
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    Лион
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ференцварош
    Брага
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала