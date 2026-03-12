Сербский паралимпиец объяснил, почему спорт необходим людям с ограничениями

КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО (Италия), 12 мар - РИА Новости. Горнолыжник-паралимпиец из Сербии Лука Билчар посоветовал молодым людям с ограниченными возможностями не сидеть дома и преодолевать свои границы, занимаясь любым видом спорта.
"Я советую выходить за свои пределы, не сидеть дома и заниматься любой физической активностью. Спорт полезен и для инвалидов, и для здоровых, он объединяет и дает возможность увидеть новое и познакомиться с людьми", - заявил спортсмен, представляющий свою страну на Зимней Паралимпиаде в Италии. Свое выступление он назвал "самым запоминающимся моментом своей карьеры".
Билчар подчеркнул, что для людей с нарушениями подойдут не только лыжи или горнолыжный спорт в целом. "Каждый вид предлагает что-то свое, Если ты молод, ты можешь увлечься чем-то, даже непрофессионально. Главное – преодолевать себя и делать что любишь", - сказал собеседник агентства.
В пятницу Билчар выступит на соревнованиях по слалом-гиганту.
Паралимпиада в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходит с 6 по 15 марта. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Шесть российских параатлетов выступают на турнире с флагом и гимном.