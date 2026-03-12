Сербский паралимпиец объяснил, почему спорт необходим людям с ограничениями

Билчар подчеркнул, что для людей с нарушениями подойдут не только лыжи или горнолыжный спорт в целом. "Каждый вид предлагает что-то свое, Если ты молод, ты можешь увлечься чем-то, даже непрофессионально. Главное – преодолевать себя и делать что любишь", - сказал собеседник агентства.