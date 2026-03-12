Канадский болельщик заявил, что россияне заслуживают быть на Паралимпиаде

КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО, 12 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Канадский болельщик Джимми заявил РИА Новости, что российские спортсмены заслуживают такого же права выступать на Паралимпийских играх, как и остальные атлеты.

"Почему нет? - ответил Джимми на вопрос о предоставленной возможности российским атлетам выступить на Паралимпийских играх - Российские спортсмены точно такие же, как и остальные. Абсолютно не имеет значения, кто откуда приехал. Я поздравляю Варвару с серебром Игр".