Канадский болельщик заявил, что россияне заслуживают быть на Паралимпиаде - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
16:47 12.03.2026
Канадский болельщик заявил, что россияне заслуживают быть на Паралимпиаде
Канадский болельщик заявил, что россияне заслуживают быть на Паралимпиаде
милан
кортина-д'ампеццо
россия
паралимпийский комитет россии (пкр)
паралимпийские игры
милан
кортина-д'ампеццо
россия
спорт, милан, кортина-д'ампеццо, россия, паралимпийский комитет россии (пкр), паралимпийские игры
Канадский болельщик заявил, что россияне заслуживают быть на Паралимпиаде

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкФлаги IPC и ПКР
Флаги IPC и ПКР - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Флаги IPC и ПКР. Архивное фото
КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО, 12 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Канадский болельщик Джимми заявил РИА Новости, что российские спортсмены заслуживают такого же права выступать на Паралимпийских играх, как и остальные атлеты.
В четверг горнолыжница Варвара Ворончихина, которая выступает в классе LW6/8-2 (поражение части руки), выиграла серебряную медаль в гигантском слаломе. После соревнований Джимми подошел к главе Паралимпийского комитета России (ПКР) Павлу Рожкову, чтобы обменяться значками с национальной символикой.
"Почему нет? - ответил Джимми на вопрос о предоставленной возможности российским атлетам выступить на Паралимпийских играх - Российские спортсмены точно такие же, как и остальные. Абсолютно не имеет значения, кто откуда приехал. Я поздравляю Варвару с серебром Игр".
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В активе сборной России семь медалей - четыре золотые, одна серебряная и две бронзовые награды.
