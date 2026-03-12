Канадский болельщик заявил, что россияне заслуживают быть на Паралимпиаде

КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО, 12 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Канадский болельщик Джимми заявил РИА Новости, что российские спортсмены заслуживают такого же права выступать на Паралимпийских играх, как и остальные атлеты.
В четверг горнолыжница Варвара Ворончихина, которая выступает в классе LW6/8-2 (поражение части руки), выиграла серебряную медаль в гигантском слаломе. После соревнований Джимми подошел к главе Паралимпийского комитета России (ПКР) Павлу Рожкову, чтобы обменяться значками с национальной символикой.
"Почему нет? - ответил Джимми на вопрос о предоставленной возможности российским атлетам выступить на Паралимпийских играх - Российские спортсмены точно такие же, как и остальные. Абсолютно не имеет значения, кто откуда приехал. Я поздравляю Варвару с серебром Игр".
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В активе сборной России семь медалей - четыре золотые, одна серебряная и две бронзовые награды.