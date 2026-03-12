Рейтинг@Mail.ru
Горнолыжница Ворончихина взяла серебро в гигантском слаломе на Паралимпиаде
15:32 12.03.2026 (обновлено: 15:44 12.03.2026)
Горнолыжница Ворончихина взяла серебро в гигантском слаломе на Паралимпиаде
Горнолыжница Ворончихина взяла серебро в гигантском слаломе на Паралимпиаде
Российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала серебряную медаль в гигантском слаломе на Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо. РИА Новости Спорт, 12.03.2026
Новости
ru-RU
спорт, италия, паралимпийские игры
Спорт, Италия, Паралимпийские игры
Горнолыжница Ворончихина взяла серебро в гигантском слаломе на Паралимпиаде

Горнолыжница Ворончихина выиграла серебро в гигантском слаломе на Паралимпиаде

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкВарвара Ворончихина (Россия) на соревнованиях по горнолыжному спорту XIV зимних Паралимпийских игр в Кортина-д'Ампеццо
Варвара Ворончихина (Россия) на соревнованиях по горнолыжному спорту XIV зимних Паралимпийских игр в Кортина-д'Ампеццо - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Варвара Ворончихина (Россия) на соревнованиях по горнолыжному спорту XIV зимних Паралимпийских игр в Кортина-д'Ампеццо
КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО, 12 мар - РИА Новости. Российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала серебряную медаль в гигантском слаломе на Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Ворончихина выступает в классе LW6/8-2 (поражение части руки). По сумме двух попыток она показала результат 2 минуты 25,26 секунды, уступив 2,84 секунды победительнице шведке Эббе Оршё. Бронзовую медаль взяла француженка Орели Ришар (отставание - 4,62 секунды).
Спортсменка принесла сборной России первое серебро на Паралимпиаде в Италии. Также в активе национальной команды четыре золотые и две бронзовые награды.
Ранее на Паралимпиаде в Италии Ворончихина одержала победу в супергиганте и завоевала бронзу в скоростном спуске. Спортсменке 23 года, она чемпионка мира и победительница этапов Кубка мира.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян.
Дмитрий Васильев - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
"Пусть мир знает": Васильев высказался о медалях России на Паралимпиаде
СпортИталияПаралимпийские игры
 
Матч-центр
 
