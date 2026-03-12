Горнолыжница Ворончихина взяла серебро в гигантском слаломе на Паралимпиаде

Варвара Ворончихина (Россия) на соревнованиях по горнолыжному спорту XIV зимних Паралимпийских игр в Кортина-д'Ампеццо

КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО, 12 мар - РИА Новости. Российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала серебряную медаль в гигантском слаломе на Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Ворончихина выступает в классе LW6/8-2 (поражение части руки). По сумме двух попыток она показала результат 2 минуты 25,26 секунды, уступив 2,84 секунды победительнице шведке Эббе Оршё. Бронзовую медаль взяла француженка Орели Ришар (отставание - 4,62 секунды).

Спортсменка принесла сборной России первое серебро на Паралимпиаде в Италии. Также в активе национальной команды четыре золотые и две бронзовые награды.

Ранее на Паралимпиаде в Италии Ворончихина одержала победу в супергиганте и завоевала бронзу в скоростном спуске. Спортсменке 23 года, она чемпионка мира и победительница этапов Кубка мира.