Горнолыжница Ворончихина взяла серебро в гигантском слаломе на Паралимпиаде
2026-03-12T15:32:00+03:00
2026-03-12T15:32:00+03:00
2026-03-12T15:44:00+03:00
спорт
италия
паралимпийские игры
италия
спорт, италия, паралимпийские игры
Спорт, Италия, Паралимпийские игры
КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО, 12 мар - РИА Новости. Российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала серебряную медаль в гигантском слаломе на Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Ворончихина выступает в классе LW6/8-2 (поражение части руки). По сумме двух попыток она показала результат 2 минуты 25,26 секунды, уступив 2,84 секунды победительнице шведке Эббе Оршё. Бронзовую медаль взяла француженка Орели Ришар (отставание - 4,62 секунды).
Спортсменка принесла сборной России первое серебро на Паралимпиаде в Италии. Также в активе национальной команды четыре золотые и две бронзовые награды.
Ранее на Паралимпиаде в Италии Ворончихина одержала победу в супергиганте и завоевала бронзу в скоростном спуске. Спортсменке 23 года, она чемпионка мира и победительница этапов Кубка мира.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян.