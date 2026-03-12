Рейтинг@Mail.ru
IPC заявил, что не позволит Украине нарушать правила под соусом сочувствия
12.03.2026
10:09 12.03.2026
IPC заявил, что не позволит Украине нарушать правила под соусом сочувствия
паралимпийские игры
крэйг спенс
паралимпийские игры, крэйг спенс
Паралимпийские игры, Крэйг Спенс
IPC заявил, что не позволит Украине нарушать правила под соусом сочувствия

В IPC заявили, что не позволят Украине нарушать правила Паралимпиады

Церемония открытия XVI летних Паралимпийских игр
КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО, 12 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Международный паралимпийский комитет (IPC) не позволит Паралимпийскому комитету Украины нарушать правила на Паралимпийских играх в Италии, пользуясь сочувствием в своем отношении, заявил РИА Новости директор по связям с общественностью IPC Крэйг Спенс.
Паралимпийский комитет Украины 11 марта обвинил IPC в дискриминации в отношении украинской команды и особой лояльности к России и Белоруссии.
Флаг Паралимпийских игр - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
IPC отверг обвинения Украины в дискриминации на Паралимпиаде
Вчера, 09:48
Вчера, 09:48
"Мы удивлены этим заявлением Паралимпийского комитета Украины для СМИ, потому что мы не получили от них никакой обратной связи во время регулярных встреч с руководством миссии. Кроме того, мы не получили от них никакой информации по формальным или неформальным каналам, которые существуют в Деревне. Там работает много сотрудников оргкомитета и IPC, но мы узнали об этом только из СМИ", - отметил Спенс.
«
"Хотя мы с пониманием относимся к ситуации, в которой оказался украинский народ, это сочувствие не распространяется на то, чтобы позволить Паралимпийскому комитету Украины нарушать правила, по которым проводятся эти Игры", - добавил он.
Ранее на Играх в Италии украинскую лыжницу Александру Кононову заставили снять серьги с политическими лозунгами и флагом Украины на церемонии награждения.
"Сейчас я могу ответить только по поводу сережек, поскольку остальные поднятые вопросы находятся в компетенции оргкомитета. Александра Кононова выходила на подиум, на ней были серьги с надписью "Остановите войну". Один из сотрудников заметил это и понял, что это нарушит наши дополнительные правила проведения демонстраций, которые были четко доведены до сведения всех паралимпийских комитетов перед началом Игр. Ситуация была выявлена, с ней разобрались, и для нас это стало концом дела", - заключил собеседник агентства.
Логотип IPC - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Украинцы впали в истерику из-за снятия флага страны на Паралимпиаде
11 марта, 13:30
11 марта, 13:30
 
Паралимпийские игры
Крэйг Спенс
 
Матч-центр
 
