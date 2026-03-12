IPC заявил, что не позволит Украине нарушать правила под соусом сочувствия

КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО, 12 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Международный паралимпийский комитет (IPC) не позволит Паралимпийскому комитету Украины нарушать правила на Паралимпийских играх в Италии, пользуясь сочувствием в своем отношении, заявил РИА Новости директор по связям с общественностью IPC Крэйг Спенс.

Паралимпийский комитет Украины 11 марта обвинил IPC в дискриминации в отношении украинской команды и особой лояльности к России и Белоруссии.

"Мы удивлены этим заявлением Паралимпийского комитета Украины для СМИ, потому что мы не получили от них никакой обратной связи во время регулярных встреч с руководством миссии. Кроме того, мы не получили от них никакой информации по формальным или неформальным каналам, которые существуют в Деревне. Там работает много сотрудников оргкомитета и IPC, но мы узнали об этом только из СМИ", - отметил Спенс.

« "Хотя мы с пониманием относимся к ситуации, в которой оказался украинский народ, это сочувствие не распространяется на то, чтобы позволить Паралимпийскому комитету Украины нарушать правила, по которым проводятся эти Игры", - добавил он.

Ранее на Играх в Италии украинскую лыжницу Александру Кононову заставили снять серьги с политическими лозунгами и флагом Украины на церемонии награждения.