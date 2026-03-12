Единственный атлет Гаити на Паралимпиаде рассказал, как пришел к Играм

КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО (Италия), 12 мар - РИА Новости, Александр Логунов. Единственный представитель Гаити на Зимней Паралимпиаде в Италии, горнолыжник Ральф Этьенн рассказал РИА Новости, как прошел путь от потери ноги к тренировкам на склоне и выступлению на состязаниях в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

По словам Этьена, он потерял ногу в землетрясении 2010 года и пробыл под завалами четыре дня. К участию в Паралимпиаде его подтолкнул чемпион прежних Игр, американский горнолыжник Монти Мейер, который стал его тренером.

"Мы познакомились в Парк-Сити Юте и вместе катались. В прошлом году он сказал мне, что я могу набрать очки и поехать на Паралимпиаду", - рассказал Этьенн. Он рассказал, что спортивную подготовку совмещает с работой в банковской сфере.

После переезда из США Этьенн, по его словам, тренировался по всей Европе , но из-за недостатка времени занимался подготовкой только неделю перед началом сезона.