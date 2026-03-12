https://ria.ru/20260312/paralimpiada-2080117073.html
Единственный атлет Гаити на Паралимпиаде рассказал, как пришел к Играм
Единственный атлет Гаити на Паралимпиаде рассказал, как пришел к Играм - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
Единственный атлет Гаити на Паралимпиаде рассказал, как пришел к Играм
Единственный представитель Гаити на Зимней Паралимпиаде в Италии, горнолыжник Ральф Этьенн рассказал РИА Новости, как прошел путь от потери ноги к тренировкам... РИА Новости Спорт, 12.03.2026
милан
кортина-д'ампеццо
гаити
КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО (Италия), 12 мар - РИА Новости, Александр Логунов. Единственный представитель Гаити на Зимней Паралимпиаде в Италии, горнолыжник Ральф Этьенн рассказал РИА Новости, как прошел путь от потери ноги к тренировкам на склоне и выступлению на состязаниях в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
По словам Этьена, он потерял ногу в землетрясении 2010 года и пробыл под завалами четыре дня. К участию в Паралимпиаде его подтолкнул чемпион прежних Игр, американский горнолыжник Монти Мейер, который стал его тренером.
"Мы познакомились в Парк-Сити
в Юте
и вместе катались. В прошлом году он сказал мне, что я могу набрать очки и поехать на Паралимпиаду", - рассказал Этьенн. Он рассказал, что спортивную подготовку совмещает с работой в банковской сфере.
После переезда из США
Этьенн, по его словам, тренировался по всей Европе
, но из-за недостатка времени занимался подготовкой только неделю перед началом сезона.
"Квалификацию на Паралимпиаду я получил в последнюю минуту на последних очках. Сейчас я в основном тренируюсь во время состязаний. Мой старт в пятницу, так что я еще смогу подготовиться", - заявил гаитянский атлет.
Паралимпиада в Милане
и Кортина-д'Ампеццо
проходит с 6 по 15 марта. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР)
. Шесть российских параатлетов выступают на турнире с флагом и гимном.