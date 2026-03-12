Рейтинг@Mail.ru
Единственный атлет Гаити на Паралимпиаде рассказал, как пришел к Играм
07:07 12.03.2026
Единственный атлет Гаити на Паралимпиаде рассказал, как пришел к Играм
Единственный атлет Гаити на Паралимпиаде рассказал, как пришел к Играм - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
Единственный атлет Гаити на Паралимпиаде рассказал, как пришел к Играм
Единственный представитель Гаити на Зимней Паралимпиаде в Италии, горнолыжник Ральф Этьенн рассказал РИА Новости, как прошел путь от потери ноги к тренировкам... РИА Новости Спорт, 12.03.2026
спорт
милан
кортина-д'ампеццо
гаити
паралимпийский комитет россии (пкр)
паралимпийские игры
милан
кортина-д'ампеццо
гаити
РИА Новости Спорт
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079142412_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_d595b8b7f473319b8c680b2aa54d7cac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
спорт, милан, кортина-д'ампеццо, гаити, паралимпийский комитет россии (пкр), паралимпийские игры
Спорт, Милан, Кортина-д'Ампеццо, Гаити, Паралимпийский комитет России (ПКР), Паралимпийские игры
Единственный атлет Гаити на Паралимпиаде рассказал, как пришел к Играм

Паралимпиец из Гаити Этьенн рассказал, что прошел путь от потери ноги к Играм

© РИА Новости / Светлана Бонопартова
Делегация Паралимпийского комитета России на церемонии открытия Паралимпиады в Италии - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Светлана Бонопартова
Делегация Паралимпийского комитета России на церемонии открытия Паралимпиады в Италии. Архивное фото
КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО (Италия), 12 мар - РИА Новости, Александр Логунов. Единственный представитель Гаити на Зимней Паралимпиаде в Италии, горнолыжник Ральф Этьенн рассказал РИА Новости, как прошел путь от потери ноги к тренировкам на склоне и выступлению на состязаниях в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
По словам Этьена, он потерял ногу в землетрясении 2010 года и пробыл под завалами четыре дня. К участию в Паралимпиаде его подтолкнул чемпион прежних Игр, американский горнолыжник Монти Мейер, который стал его тренером.
Алексей Бугаев
Сербский паралимпиец объяснил, почему спорт необходим людям с ограничениями
Вчера, 04:49
"Мы познакомились в Парк-Сити в Юте и вместе катались. В прошлом году он сказал мне, что я могу набрать очки и поехать на Паралимпиаду", - рассказал Этьенн. Он рассказал, что спортивную подготовку совмещает с работой в банковской сфере.
После переезда из США Этьенн, по его словам, тренировался по всей Европе, но из-за недостатка времени занимался подготовкой только неделю перед началом сезона.
"Квалификацию на Паралимпиаду я получил в последнюю минуту на последних очках. Сейчас я в основном тренируюсь во время состязаний. Мой старт в пятницу, так что я еще смогу подготовиться", - заявил гаитянский атлет.
Паралимпиада в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходит с 6 по 15 марта. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Шесть российских параатлетов выступают на турнире с флагом и гимном.
Арена-ди-Верона
Прибывшие на Паралимпиаду туристы рассказали, как проводят время
8 марта, 14:05
 
Спорт Милан Кортина-д'Ампеццо Гаити Паралимпийский комитет России (ПКР) Паралимпийские игры
 
