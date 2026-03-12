Паралимпиада-2026: медальный зачет, победы России, расписание

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Зимние Паралимпийские игры 2026 года проходят в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта. В шести видах спорта разыгрывается 79 комплектов медалей.
В конце сентября 2025 года в рамках генассамблеи в Сеуле члены Международного паралимпийского комитета (IPC) проголосовали против полной приостановки и против продления частичной приостановки членства Паралимпийского комитета России (ПКР). Российским паралимпийцам вернули право участвовать в соревнованиях с флагом, гимном и другими национальными атрибутами.
На Паралимпийских играх 2026 года Россию представляют шестеро спортсменов: горнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян, а также парасноубордисты Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер.
Медальный зачет
По состоянию на 12 марта неофициальный медальный зачет Паралимпийских игр в Италии выглядит следующим образом:
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
Китай
10
7
10
27
США
6
5
3
14
Австрия
5
1
4
10
Россия
4
1
2
7
Италия
3
6
1
10
Франция
3
4
3
10
Украина
3
2
5
10
Швеция
3
0
3
6
Германия
2
4
6
12
Норвегия
2
2
0
4
В составе сборной России Багиян завоевала две золотых медали, Ворончихина выиграла золото, серебро и бронзу. На счету Голубкова еще одна золотая медаль, а Бугаев принес команде бронзу.
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкАнастасия Багиян (Россия), завоевавшая золотую медаль в спринте в классе В 1-3 (нарушение зрения) среди женщин на соревнованиях по лыжным гонкам XIV зимних Паралимпийских игр в Валь-ди-Фьемме
Анастасия Багиян (Россия), завоевавшая золотую медаль в спринте в классе В 1-3 (нарушение зрения) среди женщин на соревнованиях по лыжным гонкам XIV зимних Паралимпийских игр в Валь-ди-Фьемме
Расписание соревнований с участием россиян
13 марта, пятница (время московское)
- 11:00 — сноуборд, банкед-слалом, заезд 1 (Дмитрий Фадеев, Филипп Шеббо Монзер)
- 11:00 — горнолыжный спорт, гигантский слалом, заезд 1 (Алексей Бугаев)
- 13:00 — сноуборд, банкед-слалом, финал
- 14:30 — горнолыжный спорт, гигантский слалом, финал
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПаралимпиада-2026. Горные лыжи. Скоростной спуск. Церемония награждения
Паралимпиада-2026. Горные лыжи. Скоростной спуск. Церемония награждения
14 марта, суббота
- 11:00 — горнолыжный спорт, слалом, заезд 1 (Варвара Ворончихина)
- 12:00 — лыжные гонки, эстафета 4х2,5 км (Иван Голубков, Анастасия Багиян)
- 15:00 —горнолыжный спорт, слалом, финал
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПаралимпиада-2026. Горные лыжи. Супергигант. Церемония награждения
Паралимпиада-2026. Горные лыжи. Супергигант. Церемония награждения
15 марта, воскресенье
- 11:00 — горнолыжный спорт, слалом, заезд 1 (Алексей Бугаев)
- 11:15 — лыжные гонки, 20 км сидя (Иван Голубков)
- 13:45 — лыжные гонки, 20 км свободным стилем (Анастасия Багиян)
- 14:00 — горнолыжный спорт, слалом, финал