Паралимпиада-2026: медальный зачет, победы России, расписание

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Зимние Паралимпийские игры 2026 года проходят в Милане и Зимние Паралимпийские игры 2026 года проходят в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта. В шести видах спорта разыгрывается 79 комплектов медалей.

В конце сентября 2025 года в рамках генассамблеи в Сеуле члены Международного паралимпийского комитета (IPC) проголосовали против полной приостановки и против продления частичной приостановки членства Паралимпийского комитета России (ПКР) . Российским паралимпийцам вернули право участвовать в соревнованиях с флагом, гимном и другими национальными атрибутами.

На Паралимпийских играх 2026 года Россию представляют шестеро спортсменов: горнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян, а также парасноубордисты Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер.

Медальный зачет

По состоянию на 12 марта неофициальный медальный зачет Паралимпийских игр в Италии выглядит следующим образом:

Страна Золото Серебро Бронза Всего Китай 10 7 10 27 США 6 5 3 14 Австрия 5 1 4 10 Россия 4 1 2 7 Италия 3 6 1 10 Франция 3 4 3 10 Украина 3 2 5 10 Швеция 3 0 3 6 Германия 2 4 6 12 Норвегия 2 2 0 4

В составе сборной России Багиян завоевала две золотых медали, Ворончихина выиграла золото, серебро и бронзу. На счету Голубкова еще одна золотая медаль, а Бугаев принес команде бронзу.

Расписание соревнований с участием россиян

13 марта, пятница (время московское)

11:00 — сноуборд, банкед-слалом, заезд 1 (Дмитрий Фадеев, Филипп Шеббо Монзер)

11:00 — горнолыжный спорт, гигантский слалом, заезд 1 (Алексей Бугаев)

13:00 — сноуборд, банкед-слалом, финал

14:30 — горнолыжный спорт, гигантский слалом, финал

14 марта, суббота

11:00 — горнолыжный спорт, слалом, заезд 1 (Варвара Ворончихина)

12:00 — лыжные гонки, эстафета 4х2,5 км (Иван Голубков, Анастасия Багиян)

15:00 —горнолыжный спорт, слалом, финал

15 марта, воскресенье