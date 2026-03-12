Рейтинг@Mail.ru
Паралимпиада-2026: медальный зачет, победы и участники от России и расписание
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:17 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/paralimpiada-2026-2080333328.html
Паралимпиада-2026: медальный зачет, победы России, расписание
Паралимпиада-2026: медальный зачет, победы и участники от России и расписание
Паралимпиада-2026: медальный зачет, победы России, расписание
Зимние Паралимпийские игры 2026 года проходят в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта. В шести видах спорта разыгрывается 79 комплектов медалей. РИА Новости Спорт, 12.03.2026
2026-03-12T20:17:00+03:00
2026-03-12T20:17:00+03:00
паралимпийские игры
паралимпийский комитет россии (пкр)
алексей бугаев
анастасия багиян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079152309_0:0:2946:1657_1920x0_80_0_0_58b5049dc1fc06a3371619921aed3ed1.jpg
https://ria.ru/20260311/golubkov-2079989022.html
https://ria.ru/20260312/paralimpiets-2080192365.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079152309_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_353200875b173a1aaf340e676523a838.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
паралимпийские игры, паралимпийский комитет россии (пкр), алексей бугаев, анастасия багиян
Паралимпийские игры, Паралимпийский комитет России (ПКР), Алексей Бугаев, Анастасия Багиян

Паралимпиада-2026: медальный зачет, победы России, расписание

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЦеремония открытия Паралимпиады - 2026
Церемония открытия Паралимпиады - 2026 - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Зимние Паралимпийские игры 2026 года проходят в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта. В шести видах спорта разыгрывается 79 комплектов медалей.
В конце сентября 2025 года в рамках генассамблеи в Сеуле члены Международного паралимпийского комитета (IPC) проголосовали против полной приостановки и против продления частичной приостановки членства Паралимпийского комитета России (ПКР). Российским паралимпийцам вернули право участвовать в соревнованиях с флагом, гимном и другими национальными атрибутами.
На Паралимпийских играх 2026 года Россию представляют шестеро спортсменов: горнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян, а также парасноубордисты Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер.
Иван Голубков - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Родители от него отказались: атлет с жутким диагнозом принес России золото
11 марта, 15:45

Медальный зачет

По состоянию на 12 марта неофициальный медальный зачет Паралимпийских игр в Италии выглядит следующим образом:

Страна

Золото

Серебро

Бронза

Всего

Китай

10

7

10

27

США

6

5

3

14

Австрия

5

1

4

10

Россия

4

1

2

7

Италия

3

6

1

10

Франция

3

4

3

10

Украина

3

2

5

10

Швеция

3

0

3

6

Германия

2

4

6

12

Норвегия

2

2

0

4

В составе сборной России Багиян завоевала две золотых медали, Ворончихина выиграла золото, серебро и бронзу. На счету Голубкова еще одна золотая медаль, а Бугаев принес команде бронзу.
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкАнастасия Багиян (Россия), завоевавшая золотую медаль в спринте в классе В 1-3 (нарушение зрения) среди женщин на соревнованиях по лыжным гонкам XIV зимних Паралимпийских игр в Валь-ди-Фьемме
Анастасия Багиян (Россия), завоевавшая золотую медаль в спринте в классе В 1-3 (нарушение зрения) среди женщин на соревнованиях по лыжным гонкам XIV зимних Паралимпийских игр в Валь-ди-Фьемме - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Анастасия Багиян (Россия), завоевавшая золотую медаль в спринте в классе В 1-3 (нарушение зрения) среди женщин на соревнованиях по лыжным гонкам XIV зимних Паралимпийских игр в Валь-ди-Фьемме

Расписание соревнований с участием россиян

13 марта, пятница (время московское)
  • 11:00 — сноуборд, банкед-слалом, заезд 1 (Дмитрий Фадеев, Филипп Шеббо Монзер)
  • 11:00 — горнолыжный спорт, гигантский слалом, заезд 1 (Алексей Бугаев)
  • 13:00 — сноуборд, банкед-слалом, финал
  • 14:30 — горнолыжный спорт, гигантский слалом, финал
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПаралимпиада-2026. Горные лыжи. Скоростной спуск. Церемония награждения
Паралимпиада-2026. Горные лыжи. Скоростной спуск. Церемония награждения - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Паралимпиада-2026. Горные лыжи. Скоростной спуск. Церемония награждения
14 марта, суббота
  • 11:00 — горнолыжный спорт, слалом, заезд 1 (Варвара Ворончихина)
  • 12:00 — лыжные гонки, эстафета 4х2,5 км (Иван Голубков, Анастасия Багиян)
  • 15:00 —горнолыжный спорт, слалом, финал
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПаралимпиада-2026. Горные лыжи. Супергигант. Церемония награждения
Паралимпиада-2026. Горные лыжи. Супергигант. Церемония награждения - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Паралимпиада-2026. Горные лыжи. Супергигант. Церемония награждения
15 марта, воскресенье
  • 11:00 — горнолыжный спорт, слалом, заезд 1 (Алексей Бугаев)
  • 11:15 — лыжные гонки, 20 км сидя (Иван Голубков)
  • 13:45 — лыжные гонки, 20 км свободным стилем (Анастасия Багиян)
  • 14:00 — горнолыжный спорт, слалом, финал
Дмитрий Фадеев - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
"Умирал, глядя на серое небо": откровенное интервью героя-паралимпийца
Вчера, 12:40
 
Паралимпийские игрыПаралимпийский комитет России (ПКР)Алексей БугаевАнастасия Багиян
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Барыс
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Порту
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Панатинаикос
    Бетис
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Рома
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Астон Вилла
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Мидтъюлланн
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Генк
    Фрайбург
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    Лион
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ференцварош
    Брага
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала