Паралимпиада-2026: медальный зачет, победы России, расписание

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Зимние Паралимпийские игры 2026 года проходят в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта. В шести видах спорта разыгрывается 79 комплектов медалей.
В конце сентября 2025 года в рамках генассамблеи в Сеуле члены Международного паралимпийского комитета (IPC) проголосовали против полной приостановки и против продления частичной приостановки членства Паралимпийского комитета России (ПКР). Российским паралимпийцам вернули право участвовать в соревнованиях с флагом, гимном и другими национальными атрибутами.
На Паралимпийских играх 2026 года Россию представляют шестеро спортсменов: горнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян, а также парасноубордисты Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер.
Медальный зачет
По состоянию на 14 марта неофициальный медальный зачет Паралимпийских игр в Италии выглядит следующим образом:
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
Китай
13
9
13
35
США
10
5
5
20
Италия
6
7
1
14
Австрия
6
1
4
11
Франция
4
4
3
11
Россия
4
1
3
8
Украина
3
7
7
17
Швеция
3
0
4
7
Германия
2
5
9
16
Канада
2
3
6
11
В составе сборной России Багиян завоевала две золотых медали, Ворончихина выиграла золото, серебро и бронзу. На счету Голубкова еще одна золотая медаль, а Бугаев принес команде две бронзы.
Анастасия Багиян (Россия), завоевавшая золотую медаль в спринте в классе В 1-3 (нарушение зрения) среди женщин на соревнованиях по лыжным гонкам XIV зимних Паралимпийских игр в Валь-ди-Фьемме
Анастасия Багиян (Россия), завоевавшая золотую медаль в спринте в классе В 1-3 (нарушение зрения) среди женщин на соревнованиях по лыжным гонкам XIV зимних Паралимпийских игр в Валь-ди-Фьемме
Расписание соревнований с участием россиян
14 марта, суббота
- 11:00 — горнолыжный спорт, слалом, заезд 1 (Варвара Ворончихина)
- 12:00 — лыжные гонки, эстафета 4х2,5 км (Иван Голубков, Анастасия Багиян)
- 15:00 —горнолыжный спорт, слалом, финал
Паралимпиада-2026. Горные лыжи. Супергигант. Церемония награждения
Паралимпиада-2026. Горные лыжи. Супергигант. Церемония награждения
15 марта, воскресенье
- 11:00 — горнолыжный спорт, слалом, заезд 1 (Алексей Бугаев)
- 11:15 — лыжные гонки, 20 км сидя (Иван Голубков)
- 13:45 — лыжные гонки, 20 км свободным стилем (Анастасия Багиян)
- 14:00 — горнолыжный спорт, слалом, финал