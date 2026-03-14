Паралимпиада-2026: медальный зачет, победы России, расписание

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Зимние Паралимпийские игры 2026 года проходят в Милане и Зимние Паралимпийские игры 2026 года проходят в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта. В шести видах спорта разыгрывается 79 комплектов медалей.

В конце сентября 2025 года в рамках генассамблеи в Сеуле члены Международного паралимпийского комитета (IPC) проголосовали против полной приостановки и против продления частичной приостановки членства Паралимпийского комитета России (ПКР) . Российским паралимпийцам вернули право участвовать в соревнованиях с флагом, гимном и другими национальными атрибутами.

На Паралимпийских играх 2026 года Россию представляют шестеро спортсменов: горнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян, а также парасноубордисты Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер.

Медальный зачет

По состоянию на 14 марта неофициальный медальный зачет Паралимпийских игр в Италии выглядит следующим образом:

Страна Золото Серебро Бронза Всего Китай 13 9 13 35 США 10 5 5 20 Италия 6 7 1 14 Австрия 6 1 4 11 Франция 4 4 3 11 Россия 4 1 3 8 Украина 3 7 7 17 Швеция 3 0 4 7 Германия 2 5 9 16 Канада 2 3 6 11

В составе сборной России Багиян завоевала две золотых медали, Ворончихина выиграла золото, серебро и бронзу. На счету Голубкова еще одна золотая медаль, а Бугаев принес команде две бронзы.

Расписание соревнований с участием россиян

14 марта, суббота

11:00 — горнолыжный спорт, слалом, заезд 1 (Варвара Ворончихина)

12:00 — лыжные гонки, эстафета 4х2,5 км (Иван Голубков, Анастасия Багиян)

15:00 —горнолыжный спорт, слалом, финал

15 марта, воскресенье