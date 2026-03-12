В ООН прокомментировали сообщения о применении Израилем фосфора в Ливане

ЖЕНЕВА, 12 мар – РИА Новости. Применение боеприпасов с фосфором может нарушать запрет на оружие неизбирательного действия, заявил РИА Новости официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Тамин аль-Китан, комментируя сообщения о возможном использовании Израилем белого фосфора в Ливане.

"Боеприпасы с белым фосфором, используемые в качестве оружия во время боевых действий, особенно в районах с высокой концентрацией гражданского населения, могут нарушать запрет на оружие, имеющее неизбирательное действие, и запрет на оружие, причиняющее ненужные страдания и излишние повреждения", - сказал он.

По его словам, применение белого фосфора в населенных районах "вызывает серьезные опасения о его соответствии международному гуманитарному праву". Это касается вреда, который оно может причинить гражданскому населению и гражданским объектам, включая сельскохозяйственные угодья, в том числе в долгосрочной перспективе в связи с возможным возвращением гражданского населения в свои дома и к средствам к существованию, отметил он.

"Все стороны конфликта должны уважать международное гуманитарное право и обеспечивать, чтобы методы и средства ведения войны применялись с должным учетом защиты и сохранения окружающей среды", - напомнил представитель УВКПЧ.

В пятницу ливанский военно-полевой источник заявил РИА Новости, что израильская авиация применила снаряды с фосфором при ударах по населенным пунктам на юге Ливана

В понедельник правозащитная организация Human Rights Watch сообщила, что смогла подтвердить использование израильской армией снарядов с фосфором на юге Ливана.