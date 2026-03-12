Рейтинг@Mail.ru
В ООН прокомментировали сообщения о применении Израилем фосфора в Ливане - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:49 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/oon-2080120641.html
В ООН прокомментировали сообщения о применении Израилем фосфора в Ливане
В ООН прокомментировали сообщения о применении Израилем фосфора в Ливане - РИА Новости, 12.03.2026
В ООН прокомментировали сообщения о применении Израилем фосфора в Ливане
Применение боеприпасов с фосфором может нарушать запрет на оружие неизбирательного действия, заявил РИА Новости официальный представитель Управления верховного... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T07:49:00+03:00
2026-03-12T07:49:00+03:00
в мире
ливан
израиль
оон
human rights watch
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1902001379_0:278:3072:2006_1920x0_80_0_0_181ae81127e4e3501653bd17a55990b0.jpg
https://ria.ru/20260310/fosfor-2079685292.html
https://ria.ru/20260311/ssha-2079738703.html
ливан
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1902001379_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_ecae131d972f8099edc67b27bb00a836.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливан, израиль, оон, human rights watch, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ливан, Израиль, ООН, Human Rights Watch, Военная операция США и Израиля против Ирана
В ООН прокомментировали сообщения о применении Израилем фосфора в Ливане

УВКПЧ ООН: применение фосфора в Ливане нарушает запрет на неизбирательное оружие

© AP Photo / Hassan AmmarДым на месте обстрела со стороны Израиля на территории Ливана
Дым на месте обстрела со стороны Израиля на территории Ливана - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Hassan Ammar
Дым на месте обстрела со стороны Израиля на территории Ливана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЖЕНЕВА, 12 мар – РИА Новости. Применение боеприпасов с фосфором может нарушать запрет на оружие неизбирательного действия, заявил РИА Новости официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Тамин аль-Китан, комментируя сообщения о возможном использовании Израилем белого фосфора в Ливане.
"Боеприпасы с белым фосфором, используемые в качестве оружия во время боевых действий, особенно в районах с высокой концентрацией гражданского населения, могут нарушать запрет на оружие, имеющее неизбирательное действие, и запрет на оружие, причиняющее ненужные страдания и излишние повреждения", - сказал он.
Дым на месте взрыва в Ливане - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
ВОЗ получила данные об использовании ЦАХАЛ снарядов с фосфором в Ливане
10 марта, 13:38
По его словам, применение белого фосфора в населенных районах "вызывает серьезные опасения о его соответствии международному гуманитарному праву". Это касается вреда, который оно может причинить гражданскому населению и гражданским объектам, включая сельскохозяйственные угодья, в том числе в долгосрочной перспективе в связи с возможным возвращением гражданского населения в свои дома и к средствам к существованию, отметил он.
"Все стороны конфликта должны уважать международное гуманитарное право и обеспечивать, чтобы методы и средства ведения войны применялись с должным учетом защиты и сохранения окружающей среды", - напомнил представитель УВКПЧ.
В пятницу ливанский военно-полевой источник заявил РИА Новости, что израильская авиация применила снаряды с фосфором при ударах по населенным пунктам на юге Ливана.
В понедельник правозащитная организация Human Rights Watch сообщила, что смогла подтвердить использование израильской армией снарядов с фосфором на юге Ливана.
По ее информации, израильские военные незаконно применили артиллерийские боеприпасы с белым фосфором над жилыми домами 3 марта 2026 года в ливанском городе Йомор на юге страны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
В США назвали следующую после Ирана жертву
Вчера, 08:00
 
В миреЛиванИзраильООНHuman Rights WatchВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала