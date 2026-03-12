Рейтинг@Mail.ru
Авиасообщение с Ближним Востоком восстановится постепенно, заявил Никитин - РИА Новости, 12.03.2026
21:22 12.03.2026
Авиасообщение с Ближним Востоком восстановится постепенно, заявил Никитин
Россия будет постепенно восстанавливать регулярное авиасообщение со странами Ближнего Востока с учетом имеющихся ограничений, сообщил министр транспорта РФ... РИА Новости, 12.03.2026
ближний восток, россия, иран, андрей никитин (политик), военная операция сша и израиля против ирана
Ближний Восток, Россия, Иран, Андрей Никитин (политик), Военная операция США и Израиля против Ирана
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМинистр транспорта РФ Андрей Никитин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Министр транспорта РФ Андрей Никитин. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Россия будет постепенно восстанавливать регулярное авиасообщение со странами Ближнего Востока с учетом имеющихся ограничений, сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин.
"Мы будем постепенно восстанавливать пассажирское сообщение, обычное, регулярное. Но, конечно, с учётом тех реалий, которые есть: с учётом "Ковров", которые появились теперь не только в России, но и на Ближнем Востоке", - сказал Никитин в программе Наили Аскер-заде на телеканале "Россия 1".
Также министр отметил, что российские и зарубежные авиакомпании совершили 284 рейса по вывозу людей в Россию с Ближнего Востока.
Проблемы с авиасообщением на Ближнем Востоке начались после обострения ситуации вокруг Ирана. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Фонтаны возле Дубай Молла - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
В АТОР рассказали, как туристам вернут деньги за поездки на Ближний Восток
Вчера, 19:09
 
Ближний ВостокРоссияИранАндрей Никитин (политик)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
