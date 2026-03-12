https://ria.ru/20260312/nikitin-2080346366.html
Авиасообщение с Ближним Востоком восстановится постепенно, заявил Никитин
Россия будет постепенно восстанавливать регулярное авиасообщение со странами Ближнего Востока с учетом имеющихся ограничений, сообщил министр транспорта РФ... РИА Новости, 12.03.2026
ближний восток
россия
иран
андрей никитин (политик)
военная операция сша и израиля против ирана
Авиасообщение с Ближним Востоком восстановится постепенно, заявил Никитин
