Рейтинг@Mail.ru
Политика Нетаньяху ведет к непредсказуемой эскалации, считает аналитик - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:52 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/netanyakhu-2080307638.html
Политика Нетаньяху ведет к непредсказуемой эскалации, считает аналитик
Политика Нетаньяху ведет к непредсказуемой эскалации, считает аналитик - РИА Новости, 12.03.2026
Политика Нетаньяху ведет к непредсказуемой эскалации, считает аналитик
Политика премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху ведет к дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке и усиливает международную изоляцию Израиля,... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T18:52:00+03:00
2026-03-12T18:52:00+03:00
в мире
израиль
иран
ближний восток
биньямин нетаньяху
реджеп тайип эрдоган
али хаменеи
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/13/2049213935_0:83:3077:1813_1920x0_80_0_0_d346eb522a65bcb3e5ae93a275b10bfb.jpg
https://ria.ru/20260311/erdogan-2080068314.html
https://ria.ru/20260310/netanyakhu-2079813917.html
израиль
иран
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/13/2049213935_133:0:2862:2047_1920x0_80_0_0_35565dedd6ca6e8d2264180592b179ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, иран, ближний восток, биньямин нетаньяху, реджеп тайип эрдоган, али хаменеи, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Иран, Ближний Восток, Биньямин Нетаньяху, Реджеп Тайип Эрдоган, Али Хаменеи, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Политика Нетаньяху ведет к непредсказуемой эскалации, считает аналитик

Сезгин: политика Нетаньяху ведет к эскалации с непредсказуемыми последствиями

© AP Photo / Alex KolomienskyПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Alex Kolomiensky
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 12 мар — РИА Новости. Политика премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху ведет к дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке и усиливает международную изоляцию Израиля, такое мнение выразил РИА Новости турецкий политический аналитик Ниджат Сезгин.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в среду, что Нетаньяху является "бедствием, которое обрушилось на Израиль".
Президент Турции Реджеп Эрдоган - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Эрдоган назвал Нетаньяху бедствием для израильского народа
11 марта, 21:35
"Нетаньяху оказался в ситуации, когда его политические решения втягивают Израиль в долгосрочную войну с непредсказуемыми последствиями. Внутри страны растет недовольство, потому что общество не понимает, чем и когда закончится этот конфликт", — отметил эксперт.
Аналитик считает, что нынешняя стратегия израильского руководства ориентирована прежде всего на военное давление и игнорирует возможные последствия для всего региона. По его словам, эскалация уже влияет не только на Израиль и Иран, но и на страны Персидского залива, которые могут столкнуться с серьезными экономическими и энергетическими рисками.
Сезгин также отметил, что в такой ситуации интересы других государств региона фактически не учитываются. По его оценке, действия израильского руководства демонстрируют готовность продолжать конфронтацию даже в том случае, если это приведет к расширению конфликта и дополнительным угрозам для региональной безопасности.
Эксперт добавил, что подобная политика может привести к дальнейшей дестабилизации Ближнего Востока и усилению напряженности между ключевыми региональными игроками. По его словам, именно это объясняет резкие заявления со стороны ряда стран региона в адрес израильского руководства.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи человек.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Война с Ираном требует миллиарды долларов из бюджета, заявил Нетаньяху
10 марта, 22:56
 
В миреИзраильИранБлижний ВостокБиньямин НетаньяхуРеджеп Тайип ЭрдоганАли ХаменеиООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала