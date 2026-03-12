Политика Нетаньяху ведет к непредсказуемой эскалации, считает аналитик

АНКАРА, 12 мар — РИА Новости. Политика премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху ведет к дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке и усиливает международную изоляцию Израиля, такое мнение выразил РИА Новости турецкий политический аналитик Ниджат Сезгин.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в среду, что Нетаньяху является "бедствием, которое обрушилось на Израиль".
Эрдоган назвал Нетаньяху бедствием для израильского народа
11 марта, 21:35
"Нетаньяху оказался в ситуации, когда его политические решения втягивают Израиль в долгосрочную войну с непредсказуемыми последствиями. Внутри страны растет недовольство, потому что общество не понимает, чем и когда закончится этот конфликт", — отметил эксперт.
Аналитик считает, что нынешняя стратегия израильского руководства ориентирована прежде всего на военное давление и игнорирует возможные последствия для всего региона. По его словам, эскалация уже влияет не только на Израиль и Иран, но и на страны Персидского залива, которые могут столкнуться с серьезными экономическими и энергетическими рисками.
Сезгин также отметил, что в такой ситуации интересы других государств региона фактически не учитываются. По его оценке, действия израильского руководства демонстрируют готовность продолжать конфронтацию даже в том случае, если это приведет к расширению конфликта и дополнительным угрозам для региональной безопасности.
Эксперт добавил, что подобная политика может привести к дальнейшей дестабилизации Ближнего Востока и усилению напряженности между ключевыми региональными игроками. По его словам, именно это объясняет резкие заявления со стороны ряда стран региона в адрес израильского руководства.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи человек.