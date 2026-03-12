Политика Нетаньяху ведет к непредсказуемой эскалации, считает аналитик

Сезгин также отметил, что в такой ситуации интересы других государств региона фактически не учитываются. По его оценке, действия израильского руководства демонстрируют готовность продолжать конфронтацию даже в том случае, если это приведет к расширению конфликта и дополнительным угрозам для региональной безопасности.