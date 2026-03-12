https://ria.ru/20260312/neft-2080246582.html
ЕК рассказал об использовании странами ЕС кризисных запасов нефти
ЕК рассказал об использовании странами ЕС кризисных запасов нефти - РИА Новости, 12.03.2026
ЕК рассказал об использовании странами ЕС кризисных запасов нефти
Страны ЕС будут самостоятельно принимать решение о задействовании кризисных запасов нефти в соответствии с национальной ситуацией, сообщила представитель... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T15:29:00+03:00
2026-03-12T15:29:00+03:00
2026-03-12T23:45:00+03:00
анна-каиса итконен
евросоюз
еврокомиссия
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808646261_0:0:2409:1355_1920x0_80_0_0_03ca167a2de7735fd719e9e747f3c545.jpg
https://ria.ru/20260312/neft-2080204676.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808646203_0:0:1979:1485_1920x0_80_0_0_79639b451774e0025b55c6ccb605d8a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анна-каиса итконен, евросоюз, еврокомиссия, экономика
Анна-Каиса Итконен, Евросоюз, Еврокомиссия, Экономика
ЕК рассказал об использовании странами ЕС кризисных запасов нефти
Итконен: страны ЕС будут сами принимать решение по кризисным запасам нефти