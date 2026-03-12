Рейтинг@Mail.ru
15:29 12.03.2026 (обновлено: 23:45 12.03.2026)
ЕК рассказал об использовании странами ЕС кризисных запасов нефти
анна-каиса итконен
евросоюз
еврокомиссия
экономика
анна-каиса итконен, евросоюз, еврокомиссия, экономика
Анна-Каиса Итконен, Евросоюз, Еврокомиссия, Экономика
БРЮССЕЛЬ, 12 мар - РИА Новости. Страны ЕС будут самостоятельно принимать решение о задействовании кризисных запасов нефти в соответствии с национальной ситуацией, сообщила представитель пресс-службы главы Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен.
"Решение будут принимать страны в соответствии со своей национальной ситуацией", - сообщила она.
По ее словам, заседание специальной кризисной группы по нефти в четверг не выявило какого-либо дефицита нефти в ЕС, и было решено пока не согласовывать каких-либо коллективных мер.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Аналитик оценил запасы нефти, которую МЭА хочет выпустить на рынок
Анна-Каиса ИтконенЕвросоюзЕврокомиссияЭкономика
 
 
