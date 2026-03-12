Рейтинг@Mail.ru
03:39 12.03.2026
Гаджеты начали "телепортировать" москвичей в другие города и страны
Гаджеты начали "телепортировать" москвичей в другие города и страны
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Телефоны и встроенные в автомобили навигаторы в Москве начали ошибаться с геолокацией, "отправляя" их владельцев в Тюмень, города Италии или на Украину, выяснили корреспонденты РИА Новости.
При проверке погоды телефоны на базах IOS и Android предлагают жителям Москвы прогноз погоды в Тюмени, Орле, Санкт-Петербурге, ауле Козет в Адыгее, ближайшем Подмосковье: Химках и Мытищах, или в древнем городе на юге Италии - Калатии.
А навигаторы в новых европейских автомобилях могут прямо на ходу "перенести" водителя на Украину.
В последние дни фиксируются проблемы в работе мобильного интернета в центральных районах Москвы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что возможные ограничения связи обусловлены вопросами безопасности.
Песков объяснил ограничения в работе интернета
