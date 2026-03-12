Гаджеты начали "телепортировать" москвичей в другие города и страны

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Телефоны и встроенные в автомобили навигаторы в Москве начали ошибаться с геолокацией, "отправляя" их владельцев в Тюмень, города Италии или на Украину, выяснили корреспонденты РИА Новости.