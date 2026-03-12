https://ria.ru/20260312/moskva-2080103931.html
Гаджеты начали "телепортировать" москвичей в другие города и страны
Телефоны и встроенные в автомобили навигаторы в Москве начали ошибаться с геолокацией, "отправляя" их владельцев в Тюмень, города Италии или на Украину,... РИА Новости, 12.03.2026
Гаджеты начали "телепортировать" москвичей в другие города и страны
