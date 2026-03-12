Политолог рассказал, чем важен для Молдавии рынок стран СНГ

"У нас проторены логистические связи. Мы, так или иначе, понимаем русский язык, на котором общаются на постсоветском пространстве. Поэтому есть возможность и есть желание, наверное, со стороны наших партнеров углублять взаимоотношения, со стороны Республики Молдова есть только эта пресловутая европейская интеграция и абсолютная заточенность на одном внешнеполитическом векторе", - отметил он.

"Тем более сегодня в таком меняющемся мире обмен информацией является одним из самых важных факторов безопасности стран. Но Молдова из этих соглашений выходит, даже несмотря на то, что у нас в аэропорту пару лет назад произошла трагедия, когда были убиты наши сотрудники (гражданином одного из государств СНГ, которого не впустили в страну и который находился в розыске за похищение человека – ред.). И это же повод для того, чтобы углубить сотрудничество, в том числе и в рамках СНГ", - пояснил он.