Политолог рассказал, чем важен для Молдавии рынок стран СНГ

КИШИНЕВ, 12 мар - РИА Новости. Рынок стран СНГ и в первую очередь России важен для экономики Молдавии дешевыми энергоресурсами, импортом качественного товара и экспортом молдавской продукции, поделился мнением с РИА Новости молдавский политолог Александр Кориненко.
"Мы рискуем очень многое потерять. Особенно мы видим, как Молдове сейчас тяжело приходится на рынке энергоресурсов. А СНГ, его рынок - это все-таки немаловажный фактор в экономике Республики Молдова. Многие не замечают, что кроме энергоресурсов, есть элементарно та же молочная продукция из Белоруссии, есть удобрения, которые сегодня в большинстве своем поставляются только из Российской Федерации. Сегодня, например, Российская Федерация - поставщик номер один шоколада в Республику Молдова, качественного и хорошего", - рассказал Кориненко.
Эксперт отметил, что не менее важно для Молдавии сотрудничество с другими странами СНГ, к примеру, с Азербайджаном, Арменией, Казахстаном, которые, как Россия и Белоруссия, также являются традиционными рынками сбыта.
"У нас проторены логистические связи. Мы, так или иначе, понимаем русский язык, на котором общаются на постсоветском пространстве. Поэтому есть возможность и есть желание, наверное, со стороны наших партнеров углублять взаимоотношения, со стороны Республики Молдова есть только эта пресловутая европейская интеграция и абсолютная заточенность на одном внешнеполитическом векторе", - отметил он.
Кориненко обратил внимание, что также важны соглашения, из которых Молдавия уже вышла: по взаимодействию в случае техногенных катастроф, для предотвращения террористических угроз и по антитеррористическим действиям.
"Тем более сегодня в таком меняющемся мире обмен информацией является одним из самых важных факторов безопасности стран. Но Молдова из этих соглашений выходит, даже несмотря на то, что у нас в аэропорту пару лет назад произошла трагедия, когда были убиты наши сотрудники (гражданином одного из государств СНГ, которого не впустили в страну и который находился в розыске за похищение человека – ред.). И это же повод для того, чтобы углубить сотрудничество, в том числе и в рамках СНГ", - пояснил он.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ, членом которого остается, и ЕАЭС, в котором является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что республика продолжает приводить международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции. Оппозиция критикует курс властей на разрыв соглашений СНГ, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей.