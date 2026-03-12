Рейтинг@Mail.ru
Политолог рассказал, чем важен для Молдавии рынок стран СНГ - РИА Новости, 12.03.2026
23:00 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/moldaviya-2080360197.html
Политолог рассказал, чем важен для Молдавии рынок стран СНГ
Политолог рассказал, чем важен для Молдавии рынок стран СНГ - РИА Новости, 12.03.2026
Политолог рассказал, чем важен для Молдавии рынок стран СНГ
Рынок стран СНГ и в первую очередь России важен для экономики Молдавии дешевыми энергоресурсами, импортом качественного товара и экспортом молдавской продукции, РИА Новости, 12.03.2026
молдавия
россия
майя санду
снг
евразийский экономический союз
в мире
молдавия
россия
молдавия, россия, майя санду, снг, евразийский экономический союз, в мире
Молдавия, Россия, Майя Санду, СНГ, Евразийский экономический союз, В мире
Политолог рассказал, чем важен для Молдавии рынок стран СНГ

Кориненко: рынок СНГ важен для Молдавии дешевыми энергоресурсами

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаг Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 12 мар - РИА Новости. Рынок стран СНГ и в первую очередь России важен для экономики Молдавии дешевыми энергоресурсами, импортом качественного товара и экспортом молдавской продукции, поделился мнением с РИА Новости молдавский политолог Александр Кориненко.
Правительство Молдавии в среду одобрило денонсацию базового соглашения о создании СНГ и его устава.
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Политолог назвал разрыв Молдавией соглашений с СНГ шагом к изоляции
Вчера, 22:07
"Мы рискуем очень многое потерять. Особенно мы видим, как Молдове сейчас тяжело приходится на рынке энергоресурсов. А СНГ, его рынок - это все-таки немаловажный фактор в экономике Республики Молдова. Многие не замечают, что кроме энергоресурсов, есть элементарно та же молочная продукция из Белоруссии, есть удобрения, которые сегодня в большинстве своем поставляются только из Российской Федерации. Сегодня, например, Российская Федерация - поставщик номер один шоколада в Республику Молдова, качественного и хорошего", - рассказал Кориненко.
Эксперт отметил, что не менее важно для Молдавии сотрудничество с другими странами СНГ, к примеру, с Азербайджаном, Арменией, Казахстаном, которые, как Россия и Белоруссия, также являются традиционными рынками сбыта.
"У нас проторены логистические связи. Мы, так или иначе, понимаем русский язык, на котором общаются на постсоветском пространстве. Поэтому есть возможность и есть желание, наверное, со стороны наших партнеров углублять взаимоотношения, со стороны Республики Молдова есть только эта пресловутая европейская интеграция и абсолютная заточенность на одном внешнеполитическом векторе", - отметил он.
Кориненко обратил внимание, что также важны соглашения, из которых Молдавия уже вышла: по взаимодействию в случае техногенных катастроф, для предотвращения террористических угроз и по антитеррористическим действиям.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Молдавская оппозиция оспорит в КС решение об уступке порта Румынии
Вчера, 15:55
"Тем более сегодня в таком меняющемся мире обмен информацией является одним из самых важных факторов безопасности стран. Но Молдова из этих соглашений выходит, даже несмотря на то, что у нас в аэропорту пару лет назад произошла трагедия, когда были убиты наши сотрудники (гражданином одного из государств СНГ, которого не впустили в страну и который находился в розыске за похищение человека – ред.). И это же повод для того, чтобы углубить сотрудничество, в том числе и в рамках СНГ", - пояснил он.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ, членом которого остается, и ЕАЭС, в котором является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что республика продолжает приводить международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции. Оппозиция критикует курс властей на разрыв соглашений СНГ, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей.
Ирина Влах - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Лидеры ЕС молчаливо одобряют беззакония властей Молдавии, заявила Влах
Вчера, 18:07
 
МолдавияРоссияМайя СандуСНГЕвразийский экономический союзВ мире
 
 
