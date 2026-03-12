Болельщику стало плохо на ледовом шоу, посвященном юбилею тренера Мишина

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Болельщику стало плохо после выступления фигуристки Софьи Муравьевой на ледовом шоу, посвященном 85‑летию заслуженного тренера СССР и России Алексея Мишина, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

Вскоре ему помогли медики, он продолжил просмотр шоу на трибунах. Мероприятие проходит в ледовом дворце "Юбилейный" в Санкт‑Петербурге.