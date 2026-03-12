Рейтинг@Mail.ru
Болельщику стало плохо на ледовом шоу, посвященном юбилею тренера Мишина - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
21:03 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/mishin-2080342840.html
Болельщику стало плохо на ледовом шоу, посвященном юбилею тренера Мишина
Болельщику стало плохо на ледовом шоу, посвященном юбилею тренера Мишина - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
Болельщику стало плохо на ледовом шоу, посвященном юбилею тренера Мишина
Болельщику стало плохо после выступления фигуристки Софьи Муравьевой на ледовом шоу, посвященном 85‑летию заслуженного тренера СССР и России Алексея Мишина,... РИА Новости Спорт, 12.03.2026
2026-03-12T21:03:00+03:00
2026-03-12T21:03:00+03:00
фигурное катание
спорт
россия
ссср
алексей мишин
софья муравьева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg
https://ria.ru/20260312/klebo-2080340618.html
россия
ссср
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_ddd71cf665ec4438e1e6edea53f98f9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, ссср, алексей мишин, софья муравьева
Фигурное катание, Спорт, Россия, СССР, Алексей Мишин, Софья Муравьева
Болельщику стало плохо на ледовом шоу, посвященном юбилею тренера Мишина

РИА Новости: болельщику стало плохо на ледовом шоу, посвященном юбилею Мишина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Болельщику стало плохо после выступления фигуристки Софьи Муравьевой на ледовом шоу, посвященном 85‑летию заслуженного тренера СССР и России Алексея Мишина, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
Вскоре ему помогли медики, он продолжил просмотр шоу на трибунах. Мероприятие проходит в ледовом дворце "Юбилейный" в Санкт‑Петербурге.
Мишину 8 марта исполнилось 85 лет, его ученики и ученики его учеников подготовили двухдневную концертную программу в честь тренера.
Йоханнес Клебо - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Клебо госпитализировали после падения в полуфинале спринта на этапе КМ
Вчера, 20:52
 
Фигурное катаниеСпортРоссияСССРАлексей МишинСофья Муравьева
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Барыс
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Порту
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Панатинаикос
    Бетис
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Рома
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Астон Вилла
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Мидтъюлланн
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Генк
    Фрайбург
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    Лион
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ференцварош
    Брага
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала