Болельщику стало плохо на ледовом шоу, посвященном юбилею тренера Мишина
Болельщику стало плохо на ледовом шоу, посвященном юбилею тренера Мишина - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
Болельщику стало плохо на ледовом шоу, посвященном юбилею тренера Мишина
Болельщику стало плохо после выступления фигуристки Софьи Муравьевой на ледовом шоу, посвященном 85‑летию заслуженного тренера СССР и России Алексея Мишина,... РИА Новости Спорт, 12.03.2026
2026-03-12T21:03:00+03:00
2026-03-12T21:03:00+03:00
2026-03-12T21:03:00+03:00
фигурное катание
спорт
россия
ссср
алексей мишин
софья муравьева
