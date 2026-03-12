Европейские политики забыли победителей фашизма, заявил Миронов

БЕЛГРАД, 12 мар – РИА Новости. Политики в Европе забыли, кто освободил их от фашизма во Второй мировой войне, но люди в Сербии помнят и не дадут забыть историю, заявил лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.
Международная научно-практическая конференция "80 лет после Победы: память, которая живет, и уроки истории" открылась в четверг в Российском центре науки и культуры "Русский дом в Белграде". Лидер партии "Справедливая Россия" обратился к участникам в видеосообщении.
"Мы помним историю, и наш братский сербский народ очень хорошо ее помнит и никому не позволит забыть. Политики в Европе забыли, благодаря кому они сегодня счастливо живут и кто их освободил от фашизма, увы, память оказалась очень короткой. Более того, они абсолютно спокойно наблюдают, как нацизм возрождается в братской нам Украине, но мы это знаем, помним и никому не позволим переписать историю", - подчеркнул Миронов в своем выступлении.
Лидер партии отметил, что российский народ с братским сербским народом плечом к плечу боролись со злом многие века.
В двухдневной конференции, посвященной всемирно-историческому значению и урокам Великой Победы над фашистской Германией участвуют представители 20 государств. Среди них - викарий патриарха Сербского епископ Липлянский Доситей, советник-посланник посольства РФ Александр Конаныхин, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, профессор Гидеон Грайф из Израиля, профессор Парижского университета Георгий Шепелев и другие эксперты и общественные деятели из стран Западной Европы и Балкан.
Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за тогдашнюю столицу Югославии участвовали бойцы советских 2-го и 3-го Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ) Иосипа Броза Тито.
В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2 953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной армии. В нем горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам и братские могилы. По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше 7 тысяч погибших бойцов Красной армии. Югославии участие во Второй мировой войне, по официальным данным 1945 года, стоило свыше 1,7 миллиона человеческих жизней.
