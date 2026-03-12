"Фонбет" выделит по 1 миллиону рублей российским участникам Паралимпиады

"Хочу подчеркнуть, что это далеко не первый случай, когда Fonbet приходит на помощь паралимпийцам. Четыре года назад было принято дискриминационное и несправедливое решение об отстранении российских спортсменов от Игр в Пекине, компания одной из первых поддержала команду, направив более 54 миллионов рублей. Сейчас наше взаимодействие уже носит по-настоящему системный характер. Fonbet оказывает эффективную поддержку паралимпийским спортивным федерациям, вкладывает средства в строительство доступных спортивных объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и является одним из ключевых партнеров ПКР в работе по вовлечению ветеранов специальной военной операции в спорт и проведению соревнований для них", - сообщил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.