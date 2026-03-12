Рейтинг@Mail.ru
"Фонбет" выделит по 1 миллиону рублей российским участникам Паралимпиады 12.03.2026
21:31 12.03.2026
"Фонбет" выделит по 1 миллиону рублей российским участникам Паралимпиады
"Фонбет" выделит по 1 миллиону рублей российским участникам Паралимпиады - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
"Фонбет" выделит по 1 миллиону рублей российским участникам Паралимпиады
Букмекерская компания Fonbet выделит по 1 миллиону рублей каждому российскому спортсмену, принявшему участие в зимних Паралимпийских играх 2026 года в Италии. РИА Новости Спорт, 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/paralimpiada-2026-2080333328.html
2026
паралимпийский комитет россии (пкр), анастасия багиян, паралимпийские игры
Паралимпийский комитет России (ПКР), Анастасия Багиян, Паралимпийские игры

"Фонбет" выделит по 1 миллиону рублей российским участникам Паралимпиады

© Getty Images / Пресс-служба FonbetГорнолыжница Варвара Ворончихина
Горнолыжница Варвара Ворончихина - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© Getty Images / Пресс-служба Fonbet
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Букмекерская компания Fonbet выделит по 1 миллиону рублей каждому российскому спортсмену, принявшему участие в зимних Паралимпийских играх 2026 года в Италии.
Материальную поддержку вне зависимости от показанных результатов получат горнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, лыжники Иван Голубков, Анастасия Багиян, а также ее спортсмен-ведущий Сергей Синякин и парасноубордисты Дмитрий Фадеев и Монер Филипп Шеббо.
"Хочу подчеркнуть, что это далеко не первый случай, когда Fonbet приходит на помощь паралимпийцам. Четыре года назад было принято дискриминационное и несправедливое решение об отстранении российских спортсменов от Игр в Пекине, компания одной из первых поддержала команду, направив более 54 миллионов рублей. Сейчас наше взаимодействие уже носит по-настоящему системный характер. Fonbet оказывает эффективную поддержку паралимпийским спортивным федерациям, вкладывает средства в строительство доступных спортивных объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и является одним из ключевых партнеров ПКР в работе по вовлечению ветеранов специальной военной операции в спорт и проведению соревнований для них", - сообщил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта.
