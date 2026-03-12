МИД прокомментировал идею передать Киеву ядерное оружие

МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Информация СВР о рассмотрении в Британии и Франции идеи по передаче Украине ядерного оружия или материалов для его изготовления показывает начавшуюся утрату остатков инстинкта самосохранения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.