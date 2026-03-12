Рейтинг@Mail.ru
МИД прокомментировал идею передать Киеву ядерное оружие
15:43 12.03.2026 (обновлено: 15:53 12.03.2026)
https://ria.ru/20260312/mid-2080250893.html
МИД прокомментировал идею передать Киеву ядерное оружие
МИД прокомментировал идею передать Киеву ядерное оружие - РИА Новости, 12.03.2026
МИД прокомментировал идею передать Киеву ядерное оружие
Информация СВР о рассмотрении в Британии и Франции идеи по передаче Украине ядерного оружия или материалов для его изготовления показывает начавшуюся утрату... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T15:43:00+03:00
2026-03-12T15:53:00+03:00
в мире
россия
франция
украина
мария захарова
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058957726_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ec9ee8a949fe2c21cd730420f38e358.jpg
https://ria.ru/20260308/ukraina-2079313067.html
россия
франция
украина
в мире, россия, франция, украина, мария захарова, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Россия, Франция, Украина, Мария Захарова, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
МИД прокомментировал идею передать Киеву ядерное оружие

МИД: на Западе утратили инстинкт самосохранения, если хотят передать Киеву ЯО

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Информация СВР о рассмотрении в Британии и Франции идеи по передаче Украине ядерного оружия или материалов для его изготовления показывает начавшуюся утрату остатков инстинкта самосохранения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Все это указывает на то, что во все более оголтелом и слепом стремлении нанести России, как они сформулировали, стратегическое поражение, наши недруги в Западной Европе начинают утрачивать остатки буквально инстинкта самосохранения", - сказала она на брифинге для СМИ.
Флаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск Центр Красноармейске в ДНР - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
В МИД назвали последствия передачи Украине ядерного оружия
8 марта, 03:09
 
В миреРоссияФранцияУкраинаМария ЗахароваСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
