МИД выразил обеспокоенность разрастанием конфликта на Ближнем Востоке
Москва обеспокоена неконтролируемым разрастанием конфликта на Ближнем Востоке, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 12.03.2026
МИД: Москва обеспокоена неконтролируемым разрастанием конфликта вокруг Ирана