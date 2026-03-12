https://ria.ru/20260312/mid-2080218027.html
Захарова призвала США и Израиль остановить агрессию против Ирана
Захарова призвала США и Израиль остановить агрессию против Ирана - РИА Новости, 12.03.2026
Захарова призвала США и Израиль остановить агрессию против Ирана
Россия подтверждает право Ирана на самооборону и призывает США и Израиль остановить агрессию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T13:53:00+03:00
2026-03-12T13:53:00+03:00
2026-03-12T14:06:00+03:00
в мире
россия
сша
иран
мария захарова
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058957726_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ec9ee8a949fe2c21cd730420f38e358.jpg
https://ria.ru/20260312/dzhalali-2080182738.html
россия
сша
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058957726_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_f8d96f48bdcafde6dc362c16eaa8447e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, иран, мария захарова, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Россия, США, Иран, Мария Захарова, Военная операция США и Израиля против Ирана
Захарова призвала США и Израиль остановить агрессию против Ирана
МИД России призвал США и Израиль остановить агрессию против Ирана