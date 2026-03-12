Упавший метеорит вошёл в атмосферу в 100-150 километрах от Крымского моста

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Упавший прошедшей ночью над Чёрным морем и находившийся с его российского побережья метеорит вошёл в атмосферу Земли в 100-150 километрах южнее Крымского моста, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"Объект (метеорит) вошел в атмосферу Земли приблизительно в 22.35 по московскому времени (будет дополнительно уточняться) в районе центральной акватории Черного моря приблизительно в 100–150 км к югу от Крымского моста", - говорится в Telegram-канале лаборатории.

Исследователи отметили, что болида двигался в северо-западном направлении в сторону Крымского полуострова, его можно было наблюдать около четырёх секунд. За это время тело прошло расстояние от 100 до 200 километров. Таким образом, ученые полностью исключают его техногенное происхождение - скорости 25-50 километров в секунду доступны только объектам космической природы.

"На первой и второй секундах движения наблюдались два эпизода разрушения тела на фрагменты. Предположительно, еще около 2–3 секунд после прекращения яркого свечения мелкие фрагменты могли двигаться по инерции, преодолев дополнительно расстояние от 50 до 100 км, после чего выпали в акватории Черного моря", - рассказали астрономы.