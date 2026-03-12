Части метеорита могли упасть в Краснодарском крае, рассказал эксперт

"Если разрушение произошло над сушей, то должны выпасть остатки болида в виде небольших метеоритов", - сказал Алексеев, изучив видео летевшего объекта.

Он предположил, что размер метеорита был порядка метра. И добавил, что по многочисленным кадрам с разных точек съемки специалисты смогут определить методом триангуляции точную траекторию объекта.

"Не думаю, что он имеет техногенное происхождение - слишком быстрый вход в атмосферу под большим углом. Это не спутник и не ступень - это обычный космический метеороид, который мы видим как болид", - рассказал собеседник.