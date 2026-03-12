https://ria.ru/20260312/meteorit-2080234135.html
Части метеорита могли упасть в Краснодарском крае, рассказал эксперт
ЯРОСЛАВЛЬ, 12 мар - РИА Новости. Остатки пролетевшего над Краснодарским краем метеорита могли упасть на сушу, рассказал РИА Новости научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени К.Э. Циолковского Александр Алексеев.
Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
сообщила, что в ночь на четверг небольшой метеорит упал и разрушился в районе черноморского побережья России
. Объект видели в Новороссийске
, Ростове
и Анапе
. По мнению ученых, его размер мог быть от нескольких десятков сантиметров до полуметра. При этом существует вероятность, что наблюдался техногенный объект, заявили в лаборатории.
"Если разрушение произошло над сушей, то должны выпасть остатки болида в виде небольших метеоритов", - сказал Алексеев, изучив видео летевшего объекта.
Он предположил, что размер метеорита был порядка метра. И добавил, что по многочисленным кадрам с разных точек съемки специалисты смогут определить методом триангуляции точную траекторию объекта.
"Не думаю, что он имеет техногенное происхождение - слишком быстрый вход в атмосферу под большим углом. Это не спутник и не ступень - это обычный космический метеороид, который мы видим как болид", - рассказал собеседник.