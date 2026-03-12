Рейтинг@Mail.ru
Части метеорита могли упасть в Краснодарском крае, рассказал эксперт - РИА Новости, 12.03.2026
14:45 12.03.2026
Части метеорита могли упасть в Краснодарском крае, рассказал эксперт
Остатки пролетевшего над Краснодарским краем метеорита могли упасть на сушу, рассказал РИА Новости научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T14:45:00+03:00
2026-03-12T14:45:00+03:00
краснодарский край
россия
новороссийск
российская академия наук
краснодарский край
россия
новороссийск
краснодарский край, россия, новороссийск, российская академия наук
Краснодарский край, Россия, Новороссийск, Российская академия наук
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюденияМетеорит над Новороссийском
Метеорит над Новороссийском - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
Метеорит над Новороссийском
ЯРОСЛАВЛЬ, 12 мар - РИА Новости. Остатки пролетевшего над Краснодарским краем метеорита могли упасть на сушу, рассказал РИА Новости научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени К.Э. Циолковского Александр Алексеев.
Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила, что в ночь на четверг небольшой метеорит упал и разрушился в районе черноморского побережья России. Объект видели в Новороссийске, Ростове и Анапе. По мнению ученых, его размер мог быть от нескольких десятков сантиметров до полуметра. При этом существует вероятность, что наблюдался техногенный объект, заявили в лаборатории.
"Если разрушение произошло над сушей, то должны выпасть остатки болида в виде небольших метеоритов", - сказал Алексеев, изучив видео летевшего объекта.
Он предположил, что размер метеорита был порядка метра. И добавил, что по многочисленным кадрам с разных точек съемки специалисты смогут определить методом триангуляции точную траекторию объекта.
"Не думаю, что он имеет техногенное происхождение - слишком быстрый вход в атмосферу под большим углом. Это не спутник и не ступень - это обычный космический метеороид, который мы видим как болид", - рассказал собеседник.
