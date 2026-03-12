https://ria.ru/20260312/meteorit-2080220830.html
Эксперт рассказал о происхождении метеорита, упавшего над Черным морем
Эксперт рассказал о происхождении метеорита, упавшего над Черным морем - РИА Новости, 12.03.2026
Эксперт рассказал о происхождении метеорита, упавшего над Черным морем
Метеорит, который упал и разрушился ночью в районе черноморского побережья России, был объектом природного происхождения, сообщил РИА Новости лектор Пермского... РИА Новости, 12.03.2026
Францев: упавший над Черным морем метеорит имел природное происхождение
ПЕРМЬ, 12 мар - РИА Новости. Метеорит, который упал и разрушился ночью в районе черноморского побережья России, был объектом природного происхождения, сообщил РИА Новости лектор Пермского планетария Виталий Францев.
В ночь на четверг в районе черноморского побережья в России
упал и разрушился небольшой метеорит, сообщали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН
. Объект видели в Новороссийске
, Ростове
и Анапе
.
"Это природный объект, небольшой. Техногенные объекты - дело рук человеческих... Сложно сказать, когда вновь можно наблюдать подобное: все объекты меньше 100 метров не отслеживают, так как не видны, а также ущерб, который они способны нанести, очень невелик", - сказал Францев.
По его мнению, точно оценить размеры этого метеорита сложно.