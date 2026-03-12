Эксперт рассказал о происхождении метеорита, упавшего над Черным морем

"Это природный объект, небольшой. Техногенные объекты - дело рук человеческих... Сложно сказать, когда вновь можно наблюдать подобное: все объекты меньше 100 метров не отслеживают, так как не видны, а также ущерб, который они способны нанести, очень невелик", - сказал Францев.