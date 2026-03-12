Рейтинг@Mail.ru
Ученый рассказал о размерах метеорита, упавшего над Черным морем
13:53 12.03.2026
Ученый рассказал о размерах метеорита, упавшего над Черным морем
Упавший над черноморским побережьем в ночь на четверг метеорит мог достигать размеров 1-2 метра и весить до десяти тонн, рассказал РИА Новости доцент кафедры... РИА Новости, 12.03.2026
Ученый рассказал о размерах метеорита, упавшего над Черным морем

ЧЕЛЯБИНСК, 12 мар - РИА Новости. Упавший над черноморским побережьем в ночь на четверг метеорит мог достигать размеров 1-2 метра и весить до десяти тонн, рассказал РИА Новости доцент кафедры общей и теоретической физики физического факультета Челябинского госуниверситета, кандидат физико-математических наук Сергей Замоздра.
В ночь на четверг в районе черноморского побережья в России упал и разрушился небольшой метеорит, сообщали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Объект видели в Новороссийске, Ростове и Анапе.
"По времени свечения похоже на падение тела размером 1-2 метра. Такие вторгаются в атмосферу раз в неделю в разных частях Земли. Вес до 10 тонн, в тысячу раз меньше нашего (метеорита Челябинск - ред.)", - сказал собеседник агентства.
Над Челябинском метеорит пролетел и взорвался 15 февраля 2013 года в 9.20 по местному времени. Он достигал размеров около 19,8 метра. Часть обломков метеорита достигли поверхности Земли, самые крупные нашли в озере Чебаркуль и поместили в музей. Метеорит известен как Чебаркульский или Челябинский. Падение обошлось без человеческих жертв.
Метеорит в небе над Нидерландами - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Ученые рассказали о размере метеорита, сгоревшего над Европой
9 марта, 14:39
 
ЗемляРоссияНовороссийскРоссийская академия наукметеорит
 
 
