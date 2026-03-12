https://ria.ru/20260312/meteorit-2080216938.html
Ученый рассказал о размерах метеорита, упавшего над Черным морем
Ученый рассказал о размерах метеорита, упавшего над Черным морем
Ученый рассказал о размерах метеорита, упавшего над Черным морем
Упавший над черноморским побережьем в ночь на четверг метеорит мог достигать размеров 1-2 метра и весить до десяти тонн, рассказал РИА Новости доцент кафедры...
Ученый рассказал о размерах метеорита, упавшего над Черным морем
Замоздра: упавший над Черным морем метеорит мог достигать размеров 1-2 метра