Ученый рассказал о размерах метеорита, упавшего над Черным морем

ЧЕЛЯБИНСК, 12 мар - РИА Новости. Упавший над черноморским побережьем в ночь на четверг метеорит мог достигать размеров 1-2 метра и весить до десяти тонн, рассказал РИА Новости доцент кафедры общей и теоретической физики физического факультета Челябинского госуниверситета, кандидат физико-математических наук Сергей Замоздра.