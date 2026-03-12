В районе черноморского побережья в России упал небольшой метеорит

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Небольшой метеорит упал и разрушился ночью в районе черноморского побережья в России, сообщается в Небольшой метеорит упал и разрушился ночью в районе черноморского побережья в России, сообщается в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

"Небольшой метеорит предположительно разрушился ночью в районе черноморского побережья России", - говорится в сообщении.

Лаборатория пишет, что инцидент произошел в диапазоне примерно с 22:24 до 22:36 по московскому времени, судя по записям с камер наружного наблюдения из разных городов. Объект видели в Новороссийске, Ростове и Анапе. В целом он мог наблюдаться в населенных пунктах, расположенных в 100-200 километровой зоне вдоль линии побережья.

Уточняется, что его размер мог быть от нескольких десятков сантиметров до полуметра. При этом существует вероятность, что наблюдался техногенный объект.