В районе черноморского побережья в России упал небольшой метеорит
04:57 12.03.2026
В районе черноморского побережья в России упал небольшой метеорит
В районе черноморского побережья в России упал небольшой метеорит
россия
новороссийск
ростов
российская академия наук
мощные вспышки на солнце
россия
новороссийск
ростов
россия, новороссийск, ростов, российская академия наук, мощные вспышки на солнце
Россия, Новороссийск, Ростов, Российская академия наук, Мощные вспышки на Солнце
В районе черноморского побережья в России упал небольшой метеорит

Падение метеорита
Падение метеорита. Архивное фото
Падение метеорита. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Небольшой метеорит упал и разрушился ночью в районе черноморского побережья в России, сообщается в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
"Небольшой метеорит предположительно разрушился ночью в районе черноморского побережья России", - говорится в сообщении.
Лаборатория пишет, что инцидент произошел в диапазоне примерно с 22:24 до 22:36 по московскому времени, судя по записям с камер наружного наблюдения из разных городов. Объект видели в Новороссийске, Ростове и Анапе. В целом он мог наблюдаться в населенных пунктах, расположенных в 100-200 километровой зоне вдоль линии побережья.
Уточняется, что его размер мог быть от нескольких десятков сантиметров до полуметра. При этом существует вероятность, что наблюдался техногенный объект.
В лаборатории уточнили, что в настоящее время не получилось определить точные координаты места, где разрушился объект, с большой вероятностью это произошло над Черным морем. Какая-либо связь данного объекта с падением крупного метеорита в Германии 8 марта не прослеживается, добавили в ведомстве.
РоссияНовороссийскРостовРоссийская академия наукМощные вспышки на Солнце
 
 
