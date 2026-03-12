https://ria.ru/20260312/meteorit-2080108858.html
В районе черноморского побережья в России упал небольшой метеорит
В районе черноморского побережья в России упал небольшой метеорит - РИА Новости, 12.03.2026
В районе черноморского побережья в России упал небольшой метеорит
Небольшой метеорит упал и разрушился ночью в районе черноморского побережья в России, сообщается в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T04:57:00+03:00
2026-03-12T04:57:00+03:00
2026-03-12T04:57:00+03:00
россия
новороссийск
ростов
российская академия наук
мощные вспышки на солнце
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572172725_0:0:2500:1406_1920x0_80_0_0_3d063be47b9ed5aa906169c21a040345.jpg
https://ria.ru/20260309/germaniya-2079457740.html
https://ria.ru/20260214/meteorit-2074320193.html
россия
новороссийск
ростов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572172725_313:0:2188:1406_1920x0_80_0_0_7a5fea186aedd4f3942903b7a7fd70b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новороссийск, ростов, российская академия наук, мощные вспышки на солнце
Россия, Новороссийск, Ростов, Российская академия наук, Мощные вспышки на Солнце
В районе черноморского побережья в России упал небольшой метеорит
Небольшой метеорит упал и разрушился у побережья Черного моря в России
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости.
Небольшой метеорит упал и разрушился ночью в районе черноморского побережья в России, сообщается в Telegram-канале
Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
"Небольшой метеорит предположительно разрушился ночью в районе черноморского побережья России", - говорится в сообщении.
Лаборатория пишет, что инцидент произошел в диапазоне примерно с 22:24 до 22:36 по московскому времени, судя по записям с камер наружного наблюдения из разных городов. Объект видели в Новороссийске, Ростове и Анапе. В целом он мог наблюдаться в населенных пунктах, расположенных в 100-200 километровой зоне вдоль линии побережья.
Уточняется, что его размер мог быть от нескольких десятков сантиметров до полуметра. При этом существует вероятность, что наблюдался техногенный объект.
В лаборатории уточнили, что в настоящее время не получилось определить точные координаты места, где разрушился объект, с большой вероятностью это произошло над Черным морем. Какая-либо связь данного объекта с падением крупного метеорита в Германии 8 марта не прослеживается, добавили в ведомстве.