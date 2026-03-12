Рейтинг@Mail.ru
Медведев заявил, что играет гораздо лучше, чем в прошлом году
Теннис
 
12:55 12.03.2026
Медведев заявил, что играет гораздо лучше, чем в прошлом году
Медведев заявил, что играет гораздо лучше, чем в прошлом году - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
Медведев заявил, что играет гораздо лучше, чем в прошлом году
Российский теннисист Даниил Медведев признался, что в 2025 году он не показывал такого высокого уровня уверенности и построения игры, как на старте 2026-го, и... РИА Новости Спорт, 12.03.2026
теннис
даниил медведев
ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
Новости
1920
1920
true
даниил медведев, ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
Теннис, Даниил Медведев, Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Медведев заявил, что играет гораздо лучше, чем в прошлом году

Медведев: даже в 2025-м у меня не было такого высокого уровня игры, как сейчас

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев признался, что в 2025 году он не показывал такого высокого уровня уверенности и построения игры, как на старте 2026-го, и отметил, что чувствует себя отлично и уверен в себе.
В четверг Медведев обыграл американца Алекса Микельсена и вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе (США). С начала 2026 года он выиграл турнир категории ATP 500 в Дубае, ATP 250 в Брисбене (Австралия) и дошел до четвертьфинала "Большого шлема" в Австралии. Всего со старта сезона он одержал 13 побед при трех поражениях и с 1400 очками занимает третье место в чемпионской гонке, уступая сербу Новаку Джоковичу и испанцу Карлосу Алькарасу.
«
"Ну, в Дубае, - с иронией ответил Медведев в интервью Ziggo Sport на вопрос, когда он в последний раз играл так же хорошо, как в Индиан-Уэллсе, - Если говорить, например, о прошлом году, то, наверное, даже тогда у меня не было ни одного турнира, где я играл бы именно на том уровне, что сейчас - с точки зрения уверенности в ударах, в игре и в построении своей игры. Сейчас я чувствую себя отлично, уверен в себе, это классное ощущение. Но, знаете, много сильных соперников хотят сбить тебя с этой уверенности, так что нужно выкладываться на полную и не давать себя отвлечь".
Ранее Медведев, а также его соотечественники Андрей Рублев и Карен Хачанов не успели покинуть Дубай после завершения турнира до закрытия воздушного пространства ОАЭ и прибыли в Лос-Анджелес 3 марта, за день до старта соревнований. Спортсмены добирались из Омана в США транзитом через Стамбул. 5 марта Хачанов сообщил, что из-за тяжелой логистики они приехали на турнир усталыми и измотанными.
"Это сильно зависит от игрока, но для меня, когда я приезжаю, например, в Австралию или Индиан-Уэллс, мне тяжело из-за долгой поездки и сильной смены часовых поясов. Для меня обычно самый тяжелый день - это второй или третий день турнира, а первый день я обычно играю отлично. Так что я действительно чувствовал, что играю хорошо, но действовал очень осторожно, потому что иногда на следующий день бывает провал, а у меня не было много времени для подготовки. Я стараюсь изо всех сил, чтобы не допустить провала, и на самом деле его не было. Так что, начиная с первого дня я играю отлично, а в последующие дни просто поддерживаю свой уровень и даже пытаюсь играть лучше, начиная с первого раунда", - добавил Медведев.
Елена Рыбакина - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Рыбакина на отказе соперницы вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе
ТеннисДаниил МедведевАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
 
