Медведев заявил, что играет гораздо лучше, чем в прошлом году

В четверг Медведев обыграл американца Алекса Микельсена и вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе (США). С начала 2026 года он выиграл турнир категории ATP 500 в Дубае, ATP 250 в Брисбене (Австралия) и дошел до четвертьфинала "Большого шлема" в Австралии. Всего со старта сезона он одержал 13 побед при трех поражениях и с 1400 очками занимает третье место в чемпионской гонке, уступая сербу Новаку Джоковичу и испанцу Карлосу Алькарасу.

"Ну, в Дубае, - с иронией ответил Медведев в интервью Ziggo Sport на вопрос, когда он в последний раз играл так же хорошо, как в Индиан-Уэллсе, - Если говорить, например, о прошлом году, то, наверное, даже тогда у меня не было ни одного турнира, где я играл бы именно на том уровне, что сейчас - с точки зрения уверенности в ударах, в игре и в построении своей игры. Сейчас я чувствую себя отлично, уверен в себе, это классное ощущение. Но, знаете, много сильных соперников хотят сбить тебя с этой уверенности, так что нужно выкладываться на полную и не давать себя отвлечь".

"Это сильно зависит от игрока, но для меня, когда я приезжаю, например, в Австралию или Индиан-Уэллс, мне тяжело из-за долгой поездки и сильной смены часовых поясов. Для меня обычно самый тяжелый день - это второй или третий день турнира, а первый день я обычно играю отлично. Так что я действительно чувствовал, что играю хорошо, но действовал очень осторожно, потому что иногда на следующий день бывает провал, а у меня не было много времени для подготовки. Я стараюсь изо всех сил, чтобы не допустить провала, и на самом деле его не было. Так что, начиная с первого дня я играю отлично, а в последующие дни просто поддерживаю свой уровень и даже пытаюсь играть лучше, начиная с первого раунда", - добавил Медведев.