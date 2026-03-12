В Ленинградской области семья выиграла в лотерею благодаря датам рождения

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Жительница Ленинградской области поделилась историей выигрыша мужа в лотерею: он стал обладателем более чем 21 миллиона рублей благодаря билетам с датами рождения друзей и близких, рассказали РИА Новости в пресс-службе крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей "Столото".

"В 22 761-м тираже государственной лотереи "Рапидо Ультра" был разыгран суперприз - 20 180 703 рубля. Победителем стал житель Ленинградской области . Благодаря тому, что участник отметил дополнительные числа во втором поле билета, сумма его выигрыша увеличилась на 1 800 000 рублей и составила 21 980 703 рубля", - рассказали в пресс-службе.

На оформление денежных средств в лотерейный центр " Столото " по просьбе победителя приехала его супруга Юлия Т., которая рассказала историю выигрыша. По словам женщины, ее супруг участвует в лотереях около трех лет. Накануне отпуска он приобрел билет лотереи в мобильном приложении, самостоятельно выбрав числа.

"Отметил даты рождений свою и наших близких, друзей... Потом он просто отправил мне скрин с информацией о выигрыше. Я сперва обалдела и подумала, что он шутит. А супруг довольно спокойно отреагировал на свой выигрыш", - приводят слова Юлии в пресс-службе.

В компании также рассказали, что победитель работает в лесной промышленности, раньше увлекался охотой и рыбалкой, а сейчас вместе с женой любит проводить время в кругу семьи.