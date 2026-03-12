https://ria.ru/20260312/likhachev-2080344917.html
Лихачев и Гросси обсудили развитие атомной энергетики в мире
Лихачев и Гросси обсудили развитие атомной энергетики в мире - РИА Новости, 12.03.2026
Лихачев и Гросси обсудили развитие атомной энергетики в мире
Глава "Росатома" Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на встрече в Москве в четверг обсудили стратегические вопросы, касающиеся обеспечения... РИА Новости, 12.03.2026
Лихачев и Гросси обсудили нераспространение и развитие атомной энергетики в мире