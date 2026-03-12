Лихачев и Гросси обсудили развитие атомной энергетики в мире

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Глава "Росатома" Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на встрече в Москве в четверг обсудили стратегические вопросы, касающиеся обеспечения режима нераспространения и развития атомной энергетики в мире, сообщило издание атомной отрасли РФ "Страна Росатом".