Лихачев и Гросси обсудили развитие атомной энергетики в мире
21:17 12.03.2026 (обновлено: 21:27 12.03.2026)
Лихачев и Гросси обсудили развитие атомной энергетики в мире
Глава "Росатома" Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на встрече в Москве в четверг обсудили стратегические вопросы, касающиеся обеспечения... РИА Новости, 12.03.2026
Лихачев и Гросси обсудили развитие атомной энергетики в мире

Лихачев и Гросси обсудили нераспространение и развитие атомной энергетики в мире

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГенеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Глава "Росатома" Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на встрече в Москве в четверг обсудили стратегические вопросы, касающиеся обеспечения режима нераспространения и развития атомной энергетики в мире, сообщило издание атомной отрасли РФ "Страна Росатом".
"В пятницу, 13 марта, пройдут межведомственные консультации "Росатома" и МАГАТЭ. В преддверии встречи глава госкорпорации Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудили стратегические вопросы, касающиеся обеспечения режима нераспространения и развития атомной энергетики в мире", - говорится в сообщении.
В пятницу в Москве делегации России и МАГАТЭ проведут очередной раунд межведомственных консультаций, на них, как ожидается, будет обсуждаться обстановка вокруг Запорожской АЭС и иранской АЭС "Бушер". Делегацию России возглавляет Лихачев, делегацию МАГАТЭ – Гросси. Предыдущий раунд консультаций РФ-МАГАТЭ прошел 14 ноября 2025 года в Калининграде.
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
"Росатом" выполняет гособоронзаказ, несмотря на санкции, заявил Лихачев
Алексей ЛихачевРафаэль ГроссиМоскваРоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МАГАТЭ
 
 
