Лерчек готовится к экстренной госпитализации после обнаружения метастазов

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Находящаяся под домашним арестом блогер Лерчек (Валерия Чекалина) готовится к экстренной госпитализации и лечению после проведенного врачебного консилиума в государственном онкологическом центре, рассказал РИА Новости адвокат Константин Третьяков.

Отец новорождённого ребёнка блогера Лерчек Луис Сквиччиарини сообщал в соцсетях, что у нее обнаружили злокачественные клетки и найдены метастазы в легких, ей также провели операцию на позвоночнике, чтобы укрепить пару разрушающихся позвонков. От дальнейшего пребывания в больнице она отказалась и уехала домой под расписку.