Лерчек готовится к экстренной госпитализации после обнаружения метастазов
2026-03-12T02:53:00+03:00
2026-03-12T02:53:00+03:00
2026-03-12T08:15:00+03:00
происшествия
оаэ
москва
валерия чекалина
валерия (алла перфилова)
оаэ
москва
2026
Происшествия, ОАЭ, Москва, Валерия Чекалина, Валерия (Алла Перфилова)
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Находящаяся под домашним арестом блогер Лерчек (Валерия Чекалина) готовится к экстренной госпитализации и лечению после проведенного врачебного консилиума в государственном онкологическом центре, рассказал РИА Новости адвокат Константин Третьяков.
Отец новорождённого ребёнка блогера Лерчек Луис Сквиччиарини сообщал в соцсетях, что у нее обнаружили злокачественные клетки и найдены метастазы в легких, ей также провели операцию на позвоночнике, чтобы укрепить пару разрушающихся позвонков. От дальнейшего пребывания в больнице она отказалась и уехала домой под расписку.
"В четверг в государственном онкологическом центре был проведён врачебной консилиум, Валерия
готовится к экстренной госпитализации и лечению", - рассказал собеседник агентства.
Валерия Чекалина
и её бывший супруг Артём находятся под домашним арестом по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ
, которое рассматривает Гагаринский суд Москвы
. Последнее судебное заседание 9 февраля не состоялось из-за того, что блогера увезла скорая помощь, у нее отнималась нога.