Рейтинг@Mail.ru
Лерчек готовится к экстренной госпитализации после обнаружения метастазов - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:53 12.03.2026 (обновлено: 08:15 12.03.2026)
https://ria.ru/20260312/lerchek-2080099723.html
Лерчек готовится к экстренной госпитализации после обнаружения метастазов
Лерчек готовится к экстренной госпитализации после обнаружения метастазов - РИА Новости, 12.03.2026
Лерчек готовится к экстренной госпитализации после обнаружения метастазов
Находящаяся под домашним арестом блогер Лерчек (Валерия Чекалина) готовится к экстренной госпитализации и лечению после проведенного врачебного консилиума в... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T02:53:00+03:00
2026-03-12T08:15:00+03:00
происшествия
оаэ
москва
валерия чекалина
валерия (алла перфилова)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885491945_0:118:1965:1223_1920x0_80_0_0_d07c40abaa2f6fb09b962e75bd5d1ea9.jpg
https://ria.ru/20260311/lerchek-2080021087.html
https://ria.ru/20260304/arest-2078337548.html
оаэ
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885491945_144:0:1965:1366_1920x0_80_0_0_38e598a3b7766a3964e88b8df905dd9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, оаэ, москва, валерия чекалина, валерия (алла перфилова)
Происшествия, ОАЭ, Москва, Валерия Чекалина, Валерия (Алла Перфилова)
Лерчек готовится к экстренной госпитализации после обнаружения метастазов

Блогер Лерчек, у которой нашли метастазы, готовится к экстренной госпитализации

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБлогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек (Lerchek)
Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек (Lerchek) - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек (Lerchek). Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Находящаяся под домашним арестом блогер Лерчек (Валерия Чекалина) готовится к экстренной госпитализации и лечению после проведенного врачебного консилиума в государственном онкологическом центре, рассказал РИА Новости адвокат Константин Третьяков.
Отец новорождённого ребёнка блогера Лерчек Луис Сквиччиарини сообщал в соцсетях, что у нее обнаружили злокачественные клетки и найдены метастазы в легких, ей также провели операцию на позвоночнике, чтобы укрепить пару разрушающихся позвонков. От дальнейшего пребывания в больнице она отказалась и уехала домой под расписку.
Блогер Валерия Чекалина, обвиняемая в незаконных валютных операциях с использованием подложных документов, на заседании в Гагаринском суде в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Что с Лерчек прямо сейчас и как проходит лечение от рака
Вчера, 17:26
"В четверг в государственном онкологическом центре был проведён врачебной консилиум, Валерия готовится к экстренной госпитализации и лечению", - рассказал собеседник агентства.
Валерия Чекалина и её бывший супруг Артём находятся под домашним арестом по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ, которое рассматривает Гагаринский суд Москвы. Последнее судебное заседание 9 февраля не состоялось из-за того, что блогера увезла скорая помощь, у нее отнималась нога.
Блогер Валерия Чекалина - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Блогера Лерчек госпитализировали в онкологическую реанимацию
4 марта, 02:24
 
ПроисшествияОАЭМоскваВалерия ЧекалинаВалерия (Алла Перфилова)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала