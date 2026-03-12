Рейтинг@Mail.ru
В КСИР заявили, что исполнят приказ Хаменеи о закрытии Ормузского пролива
17:15 12.03.2026 (обновлено: 17:20 12.03.2026)
В КСИР заявили, что исполнят приказ Хаменеи о закрытии Ормузского пролива
В КСИР заявили, что исполнят приказ Хаменеи о закрытии Ормузского пролива
Военные Ирана исполнят приказ верховного лидера Моджтабы Хаменеи по закрытию Ормузского пролива, будут наносить "мощнейшие" удары по противнику, заявил... РИА Новости, 12.03.2026
иран
ормузский пролив
в мире
моджтаба хаменеи
корпус стражей исламской революции
военная операция сша и израиля против ирана
иран
ормузский пролив
иран, ормузский пролив, в мире, моджтаба хаменеи, корпус стражей исламской революции, военная операция сша и израиля против ирана
Иран, Ормузский пролив, В мире, Моджтаба Хаменеи, Корпус стражей исламской революции, Военная операция США и Израиля против Ирана
В КСИР заявили, что исполнят приказ Хаменеи о закрытии Ормузского пролива

Военно-морские силы КСИР исполнят приказ Хаменеи о закрытии Ормузского пролива

© AP Photo / Altaf QadriНефтяные танкеры и грузовые суда в Ормузском проливе
Нефтяные танкеры и грузовые суда в Ормузском проливе. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 12 мар - РИА Новости. Военные Ирана исполнят приказ верховного лидера Моджтабы Хаменеи по закрытию Ормузского пролива, будут наносить "мощнейшие" удары по противнику, заявил командующий военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции Алиреза Тангсири.
"Во исполнение приказа верховного главнокомандующего сохранить стратегию закрытия Ормузского пролива мы нанесен мощнейшие удары по агрессору", - написал он в соцсети X.
Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в своем первом послании заявил, что Ормузский пролив должен и дальше находиться под блокадой Тегерана, это рычаг в конфликте на Ближнем Востоке с США и Израилем.
Моджтаба Хаменеи - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Верховный лидер Ирана поблагодарил союзников за поддержку
ИранОрмузский проливВ миреМоджтаба ХаменеиКорпус стражей исламской революцииВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
