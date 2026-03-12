https://ria.ru/20260312/ksir-2080278505.html
В КСИР заявили, что исполнят приказ Хаменеи о закрытии Ормузского пролива
В КСИР заявили, что исполнят приказ Хаменеи о закрытии Ормузского пролива
Военные Ирана исполнят приказ верховного лидера Моджтабы Хаменеи по закрытию Ормузского пролива, будут наносить "мощнейшие" удары по противнику, заявил... РИА Новости, 12.03.2026
иран
ормузский пролив
Новости
ru-RU
Иран, Ормузский пролив, В мире, Моджтаба Хаменеи, Корпус стражей исламской революции, Военная операция США и Израиля против Ирана
В КСИР заявили, что исполнят приказ Хаменеи о закрытии Ормузского пролива
