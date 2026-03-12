Рейтинг@Mail.ru
Косачев прокомментировал решение России воздержаться от голосования в ООН - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:45 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/kosachev-2080153382.html
Косачев прокомментировал решение России воздержаться от голосования в ООН
Косачев прокомментировал решение России воздержаться от голосования в ООН - РИА Новости, 12.03.2026
Косачев прокомментировал решение России воздержаться от голосования в ООН
Решение России воздержаться от голосования по резолюции Совбеза ООН по Ирану было выбором между плохим и очень плохим, так как и Иран, и страны Персидского... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T10:45:00+03:00
2026-03-12T10:45:00+03:00
в мире
иран
россия
сша
константин косачев
али хаменеи
оон
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918160676_0:158:3093:1897_1920x0_80_0_0_485649b7012bec773012fa375a4484f4.jpg
https://ria.ru/20260311/nebenzya-2080082582.html
https://ria.ru/20260312/iran-2080143966.html
иран
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918160676_24:0:2753:2047_1920x0_80_0_0_4ea46760d30842be10d65bfd8c0dfe27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, россия, сша, константин косачев, али хаменеи, оон, совет федерации рф, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Россия, США, Константин Косачев, Али Хаменеи, ООН, Совет Федерации РФ, Военная операция США и Израиля против Ирана
Косачев прокомментировал решение России воздержаться от голосования в ООН

Косачев: решение воздержаться от голосования по Ирану отвечало интересам РФ

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Решение России воздержаться от голосования по резолюции Совбеза ООН по Ирану было выбором между плохим и очень плохим, так как и Иран, и страны Персидского залива являются добрыми партнёрами РФ, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
В среду Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Ирану прекратить атаки против ближневосточных стран. В документе при этом не упоминаются и не осуждаются действия США и Израиля, которые начали операцию против Ирана. РФ и КНР воздержались. Остальные 13 членов СБ ООН проголосовали в поддержку документа.
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Небензя назвал голосование по резолюции по Ирану проверкой на вшивость
11 марта, 23:51
"Следовало ли России воспользоваться своим правом вето? Если поддаваться эмоциям - то да. Но если следовать нашим собственным интересам - то нет, ведь заливные государства - большей частью такие же наши добрые партнёры, как и Иран. И в этой сложнейшей ситуации решение воздержаться при голосовании - увы, было выбором между плохим и очень плохим", - написал Косачев в своем Telegram-канале.
Сенатор считает, что этот выбор отвечал долгосрочным интересам РФ.
"Пытаясь содействовать компромиссу между взаимоисключающими подходами Ирана, США, Израиля и оказавшихся зажатыми между ними заливных стран, мы внесли проект резолюции, где не упоминалась ни одна из сторон конфликта, но содержался призыв к немедленной деэскалации. Американцы наложили вето", - констатировал политик.
СБ ООН в среду не смог принять проект резолюции РФ с призывом к прекращению огня на Ближнем Востоке и осуждению атак против гражданских. В поддержку резолюции выступили четыре страны. Еще девять воздержались. США как постоянный член с правом вето и Латвия голосовали против. Для принятия документа нужно девять голосов в его поддержку - документу РФ их не хватило.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным иранских властей, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.
Посол Ирана в России Джалали Казем в посольстве Ирана в Москве - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Посол Ирана рассказал о переговорах по проекту поставок российского газа
Вчера, 10:06
 
В миреИранРоссияСШАКонстантин КосачевАли ХаменеиООНСовет Федерации РФВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала