Косачев прокомментировал решение России воздержаться от голосования в ООН

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Решение России воздержаться от голосования по резолюции Совбеза ООН по Ирану было выбором между плохим и очень плохим, так как и Иран, и страны Персидского залива являются добрыми партнёрами РФ, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
В среду Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Ирану прекратить атаки против ближневосточных стран. В документе при этом не упоминаются и не осуждаются действия США и Израиля, которые начали операцию против Ирана. РФ и КНР воздержались. Остальные 13 членов СБ ООН проголосовали в поддержку документа.
"Следовало ли России воспользоваться своим правом вето? Если поддаваться эмоциям - то да. Но если следовать нашим собственным интересам - то нет, ведь заливные государства - большей частью такие же наши добрые партнёры, как и Иран. И в этой сложнейшей ситуации решение воздержаться при голосовании - увы, было выбором между плохим и очень плохим", - написал Косачев в своем Telegram-канале.
Сенатор считает, что этот выбор отвечал долгосрочным интересам РФ.
"Пытаясь содействовать компромиссу между взаимоисключающими подходами Ирана, США, Израиля и оказавшихся зажатыми между ними заливных стран, мы внесли проект резолюции, где не упоминалась ни одна из сторон конфликта, но содержался призыв к немедленной деэскалации. Американцы наложили вето", - констатировал политик.
СБ ООН в среду не смог принять проект резолюции РФ с призывом к прекращению огня на Ближнем Востоке и осуждению атак против гражданских. В поддержку резолюции выступили четыре страны. Еще девять воздержались. США как постоянный член с правом вето и Латвия голосовали против. Для принятия документа нужно девять голосов в его поддержку - документу РФ их не хватило.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным иранских властей, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.