Косачев прокомментировал решение России воздержаться от голосования в ООН

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Решение России воздержаться от голосования по резолюции Совбеза ООН по Ирану было выбором между плохим и очень плохим, так как и Иран, и страны Персидского залива являются добрыми партнёрами РФ, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.