Червоткин рассказал, где у Коростелева был шанс взять олимпийскую медаль - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
Лыжные гонки
 
15:51 12.03.2026 (обновлено: 16:46 12.03.2026)
Червоткин рассказал, где у Коростелева был шанс взять олимпийскую медаль
Червоткин рассказал, где у Коростелева был шанс взять олимпийскую медаль
лыжные гонки
спорт
дарья непряева
алексей червоткин
савелий коростелев
зимние олимпийские игры 2026
спорт, дарья непряева, алексей червоткин, савелий коростелев, зимние олимпийские игры 2026
Лыжные гонки, Спорт, Дарья Непряева, Алексей Червоткин, Савелий Коростелев, Зимние Олимпийские игры 2026
© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийский спортсмен Савелий Коростелев на зимних Олимпийских играх 2026
Российский спортсмен Савелий Коростелев на зимних Олимпийских играх 2026. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Алексей Червоткин заявил РИА Новости, что главный шанс на медаль Олимпиады у российского лыжника Савелия Коростелева был в скиатлоне.
На Играх выступили российские лыжники Коростелев и Дарья Непряева. Лучшим результатом стало четвертое место Коростелева в скиатлоне, в "разделке" он стал 15-м, в марафоне - пятым.
"Когда прошел скиатлон, многие говорили: вот, Савелий четвертый - неплохо, дальше может быть лучше. Но это была его главная возможность побороться за медаль. Во-первых, дистанция 20 километров. Скиатлон ему хорошо подходит - он адаптирован к быстрым движениям", - сказал Червоткин.
"А вот когда уже был полтинник или "разделка", там начинали влиять другие факторы. Например, стартовый номер - если говорить про разделку. Он стартовал в конце красной группы, трасса уже была разбита, а по такой трассе бежать тяжелее. Кому-то может показаться, что это мелочь, но профессионал понимает, по какой трассе ты идешь - по жесткой или уже по рыхлой. Это очень сильно влияет. А на полтиннике было ожидаемо, что пьедестал будет норвежский", - отметил собеседник агентства.
Савелий Коростелев - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Коростелев завоевал первую медаль на этапах Кубка мира
8 марта, 15:14
 
Лыжные гонкиСпортДарья НепряеваАлексей ЧервоткинСавелий КоростелевЗимние Олимпийские игры 2026
 
