Червоткин рассказал, где у Коростелева был шанс взять олимпийскую медаль

"А вот когда уже был полтинник или "разделка", там начинали влиять другие факторы. Например, стартовый номер - если говорить про разделку. Он стартовал в конце красной группы, трасса уже была разбита, а по такой трассе бежать тяжелее. Кому-то может показаться, что это мелочь, но профессионал понимает, по какой трассе ты идешь - по жесткой или уже по рыхлой. Это очень сильно влияет. А на полтиннике было ожидаемо, что пьедестал будет норвежский", - отметил собеседник агентства.