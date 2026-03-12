https://ria.ru/20260312/korostelev-2080253597.html
Червоткин рассказал, где у Коростелева был шанс взять олимпийскую медаль
Червоткин рассказал, где у Коростелева был шанс взять олимпийскую медаль - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
Червоткин рассказал, где у Коростелева был шанс взять олимпийскую медаль
Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Алексей Червоткин заявил РИА Новости, что главный шанс на медаль Олимпиады у российского лыжника Савелия Коростелева был в...
лыжные гонки
спорт
дарья непряева
алексей червоткин
савелий коростелев
зимние олимпийские игры 2026
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Алексей Червоткин заявил РИА Новости, что главный шанс на медаль Олимпиады у российского лыжника Савелия Коростелева был в скиатлоне.
На Играх выступили российские лыжники Коростелев и Дарья Непряева
. Лучшим результатом стало четвертое место Коростелева в скиатлоне, в "разделке" он стал 15-м, в марафоне - пятым.
«
"Когда прошел скиатлон, многие говорили: вот, Савелий четвертый - неплохо, дальше может быть лучше. Но это была его главная возможность побороться за медаль. Во-первых, дистанция 20 километров. Скиатлон ему хорошо подходит - он адаптирован к быстрым движениям", - сказал Червоткин
.
"А вот когда уже был полтинник или "разделка", там начинали влиять другие факторы. Например, стартовый номер - если говорить про разделку. Он стартовал в конце красной группы, трасса уже была разбита, а по такой трассе бежать тяжелее. Кому-то может показаться, что это мелочь, но профессионал понимает, по какой трассе ты идешь - по жесткой или уже по рыхлой. Это очень сильно влияет. А на полтиннике было ожидаемо, что пьедестал будет норвежский", - отметил собеседник агентства.