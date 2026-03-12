Рейтинг@Mail.ru
Комета МАРS точно не упадет на Солнце, заявил астроном
06:33 12.03.2026
Комета МАРS точно не упадет на Солнце, заявил астроном
Открытая в начале года комета C/2026 A1 (MAPS) не упадет на Солнце, а пройдет рядом со светилом, она может стать наиболее яркой кометой, наблюдавшейся на Земле... РИА Новости, 12.03.2026
Дарья Буймова
земля, чили, россия, российская академия наук, космос - риа наука
Наука, Земля, Чили, Россия, Российская академия наук, Космос - РИА Наука
Комета МАРS точно не упадет на Солнце, заявил астроном

Комета C/2026 A1 пройдет рядом с Солнцем и может стать самой яркой за 60 лет

© РИА НовостиКомета
Комета - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости
Комета. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости. Открытая в начале года комета C/2026 A1 (MAPS) не упадет на Солнце, а пройдет рядом со светилом, она может стать наиболее яркой кометой, наблюдавшейся на Земле за последние 60 лет, заявил РИА Новости научный руководитель обсерватории Ка-Дар Стас Короткий.
Открытая комета C/2026 A1 (MAPS) 4 апреля упадет на Солнце и испарится в его короне, сообщила ранее лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Система планет TRAPPIST-1 - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
"Упадет на Солнце". Ученые сообщили о новой находке в космосе
21 января, 11:13
"Изучение орбиты кометы "MAPS" показывает, что она не упадет на Солнце. Минимальное расстояние у кометы C/2026 A1 (MAPS) от центра Солнца (перигелий) составляет 856 тысяч 875 километров плюс минус 1380 километров. А радиус Солнца равен 696 тысячам километров, т.е. комета C/2026 A1 (MAPS) пролетит в 161 тысяче километров плюс минус 1380 километров от поверхности (фотосферы) Солнца. Сам момент прохождения перигелия (ближней к Солнцу точки) произойдет 4 апреля в 17.19 (мск) плюс-минус две минуты" , - сказал Короткий.
Комета C/2026 A1 (MAPS) была открыта в Чили 13 января. В данный момент ее орбита очень хорошо изучена, так как в базе данных Центра малых планет (Гарвард) уже накоплено более 200 астрометрических измерений координат за последние 52 дня, сказал Короткий. Комета пройдет очень близко от поверхности Солнца и у нее есть шанс на развал ядра, считает астроном. Такие случаи уже ранее были в истории астрономии: комета Лавджоя в 2011 году и комета C/2024 G3 (ATLAS) в январе 2025 года развалились во время или после сближения с Солнцем, но всё равно у них был виден красивый и длинный хвост, отметил он.
При этом уже сейчас комета C/2026 A1 (MAPS) очень быстро набирает яркость. Во вторник комета стала ярче +11 звездной величины, что говорит о том, что она по размеру нечто среднее между кометой Лавджоя (2011 год) и кометой Икэя — Сэки (1965 год). Размер ядра кометы можно оценить примерно в один километр, сказал астроном.
Максимальную яркость в перигелии можно оценить порядка минус 7 звездной величины, таким образом, сказал Короткий, она может стать самой яркой кометой с 1965 года. Лучше всего хвост кометы будет виден после 4 апреля, когда комета достаточно удалится на вечернем небе от Солнца (7-12 апреля). Но хорошие условия видимости будут только в южном полушарии Земли. В России комета будет находится в ярких вечерних сумерках, поэтому она будет плохо видна, отметил он.
Луна - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Астроном рассказал о необычном небесном явлении в конце марта
03:21
 
НаукаЗемляЧилиРоссияРоссийская академия наукКосмос - РИА Наука
 
 
