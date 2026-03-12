Комета МАРS точно не упадет на Солнце, заявил астроном

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости. Открытая в начале года комета C/2026 A1 (MAPS) не упадет на Солнце, а пройдет рядом со светилом, она может стать наиболее яркой кометой, наблюдавшейся на Земле за последние 60 лет, заявил РИА Новости научный руководитель обсерватории Ка-Дар Стас Короткий.

Открытая комета C/2026 A1 (MAPS) 4 апреля упадет на Солнце и испарится в его короне, сообщила ранее лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН

"Изучение орбиты кометы "MAPS" показывает, что она не упадет на Солнце. Минимальное расстояние у кометы C/2026 A1 (MAPS) от центра Солнца (перигелий) составляет 856 тысяч 875 километров плюс минус 1380 километров. А радиус Солнца равен 696 тысячам километров, т.е. комета C/2026 A1 (MAPS) пролетит в 161 тысяче километров плюс минус 1380 километров от поверхности (фотосферы) Солнца. Сам момент прохождения перигелия (ближней к Солнцу точки) произойдет 4 апреля в 17.19 (мск) плюс-минус две минуты" , - сказал Короткий.

Комета C/2026 A1 (MAPS) была открыта в Чили 13 января. В данный момент ее орбита очень хорошо изучена, так как в базе данных Центра малых планет (Гарвард) уже накоплено более 200 астрометрических измерений координат за последние 52 дня, сказал Короткий. Комета пройдет очень близко от поверхности Солнца и у нее есть шанс на развал ядра, считает астроном. Такие случаи уже ранее были в истории астрономии: комета Лавджоя в 2011 году и комета C/2024 G3 (ATLAS) в январе 2025 года развалились во время или после сближения с Солнцем, но всё равно у них был виден красивый и длинный хвост, отметил он.

При этом уже сейчас комета C/2026 A1 (MAPS) очень быстро набирает яркость. Во вторник комета стала ярче +11 звездной величины, что говорит о том, что она по размеру нечто среднее между кометой Лавджоя (2011 год) и кометой Икэя — Сэки (1965 год). Размер ядра кометы можно оценить примерно в один километр, сказал астроном.