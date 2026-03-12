Клебо госпитализировали после падения в полуфинале спринта на этапе КМ

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Одиннадцатикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо, который упал во время полуфинального забега в спринте классическим стилем на этапе Кубка мира в Драммене (Норвегия), госпитализирован, сообщил NRK главный тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Арильд Монсен.

Инцидент произошел в четверг. Во время спуска американец Бен Огден наступил на лыжу Клебо, упал, повалив вместе с собой норвежца и еще двух участников забега. При падении Клебо ударился затылком и долго не мог подняться. Клебо и Огден не завершили гонку. Покидая трассу в сопровождении организаторов, Клебо держался за затылок.

"Сейчас он отправится в больницу, где будет проведено дальнейшее обследование. Он немного не в себе, но, кроме этого, мне больше нечего сказать по этому поводу. Они везут его на медицинское обследование. Он в сознании, но произошло тяжелое падение, и к этому нужно отнестись серьезно. Я вижу позитив в том, что вроде бы ничего серьезного, но это индивидуально", - заявил Монсен.