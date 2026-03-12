Рейтинг@Mail.ru
Клебо госпитализировали после падения в полуфинале спринта на этапе КМ - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
Лыжные гонки
 
20:52 12.03.2026
Клебо госпитализировали после падения в полуфинале спринта на этапе КМ
Клебо госпитализировали после падения в полуфинале спринта на этапе КМ - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
Клебо госпитализировали после падения в полуфинале спринта на этапе КМ
Одиннадцатикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо, который упал во время полуфинального забега в спринте классическим стилем на этапе... РИА Новости Спорт, 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/lyzhi-2080338158.html
https://ria.ru/20260312/korostelev-2080253597.html
Клебо госпитализировали после падения в полуфинале спринта на этапе КМ

Клебо госпитализировали после падения и удара головой на этапе Кубка мира

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Одиннадцатикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо, который упал во время полуфинального забега в спринте классическим стилем на этапе Кубка мира в Драммене (Норвегия), госпитализирован, сообщил NRK главный тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Арильд Монсен.
Инцидент произошел в четверг. Во время спуска американец Бен Огден наступил на лыжу Клебо, упал, повалив вместе с собой норвежца и еще двух участников забега. При падении Клебо ударился затылком и долго не мог подняться. Клебо и Огден не завершили гонку. Покидая трассу в сопровождении организаторов, Клебо держался за затылок.
Йонна Сундлинг - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Лыжники Эвенсен и Сундлинг выиграли спринты на этапе Кубка мира
Вчера, 20:29
"Сейчас он отправится в больницу, где будет проведено дальнейшее обследование. Он немного не в себе, но, кроме этого, мне больше нечего сказать по этому поводу. Они везут его на медицинское обследование. Он в сознании, но произошло тяжелое падение, и к этому нужно отнестись серьезно. Я вижу позитив в том, что вроде бы ничего серьезного, но это индивидуально", - заявил Монсен.
Клебо 29 лет, в феврале он стал первым спортсменом, выигравшим шесть золотых медалей на одних зимних Олимпийских играх. Также он установил рекорд по наибольшему количеству золотых медалей на зимних Олимпиадах (11). Помимо этого, Клебо является 15-кратным чемпионом мира, пятикратным обладателем Кубка мира и пятикратным победителем многодневки "Тур де Ски".
Российский спортсмен Савелий Коростелев на зимних Олимпийских играх 2026 - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Червоткин рассказал, где у Коростелева был шанс взять олимпийскую медаль
Вчера, 15:51
 
Лыжные гонкиСпортНорвегияЙоханнес Хёсфлот КлебоЛыжные виды спорта
 
