Выступающий в Катаре экс-игрок "Зенита" покинул страну вместе с семьей
Футбол
 
20:19 12.03.2026
Выступающий в Катаре экс-игрок "Зенита" покинул страну вместе с семьей
Получивший российское гражданство бразильский экс-полузащитник петербургского "Зенита" Клаудиньо, который на данный момент выступает за "Аль-Садд", покинул... РИА Новости Спорт, 12.03.2026
Выступающий в Катаре экс-игрок "Зенита" покинул страну вместе с семьей

Выступающий в Катаре экс-игрок "Зенита" Клаудиньо покинул страну вместе с семьей

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Получивший российское гражданство бразильский экс-полузащитник петербургского "Зенита" Клаудиньо, который на данный момент выступает за "Аль-Садд", покинул Катар по семейным обстоятельствам, сообщается в аккаунте футбольного клуба в соцсети Х.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
«
"В свете некоторых личных обстоятельств, с которыми сталкивается Клаудиньо, вчера он покинул Катар со своей семьей. Клуб находится в контакте с ним, чтобы он как можно скорее вернулся в Доху", - говорится в сообщении.
Ранее Клаудиньо заявил, что покинул Россию из-за СВО и ее последствий. Позднее председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев сообщил, что Клаудиньо избежал мер воздействия со стороны правоохранительных органов из-за своих высказываний. Клаудиньо выступал за "Зенит" с 2021 по 2024 год. Он забил 17 мячей в 93 матчах, по три раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, один раз стал обладателем Кубка страны.
Также клуб сообщил, что Катар покинул главный тренер команды итальянец Роберто Манчини, который с 2017 по 2018 год возглавлял петербургский "Зенит".
"Согласно предварительной договоренности между нашим главным тренером Роберто Манчини и руководством клуба, планировалось, что специалист покинет расположение команды по семейным обстоятельствам. В связи с последними событиями в регионе Манчини вылетел в соответствии с графиком. Однако из-за проблем с воздушным пространством пока не смог вернуться", - добавили в клубе.
Логотип ФК Челси - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
УЕФА открыл дело в отношении игрока "Челси" за атаку болбоя
