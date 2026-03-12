Выступающий в Катаре экс-игрок "Зенита" покинул страну вместе с семьей

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Получивший российское гражданство бразильский экс-полузащитник петербургского "Зенита" Клаудиньо, который на данный момент выступает за "Аль-Садд", покинул Катар по семейным обстоятельствам, сообщается в аккаунте футбольного клуба в соцсети Х.

« "В свете некоторых личных обстоятельств, с которыми сталкивается Клаудиньо, вчера он покинул Катар со своей семьей. Клуб находится в контакте с ним, чтобы он как можно скорее вернулся в Доху", - говорится в сообщении.

Ранее Клаудиньо заявил, что покинул Россию из-за СВО и ее последствий. Позднее председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев сообщил, что Клаудиньо избежал мер воздействия со стороны правоохранительных органов из-за своих высказываний. Клаудиньо выступал за "Зенит" с 2021 по 2024 год. Он забил 17 мячей в 93 матчах, по три раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, один раз стал обладателем Кубка страны.

Также клуб сообщил, что Катар покинул главный тренер команды итальянец Роберто Манчини, который с 2017 по 2018 год возглавлял петербургский "Зенит".