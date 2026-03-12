Рейтинг@Mail.ru
"СКА-Нефтяник" вышел в финал чемпионата России по хоккею с мячом - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
21:11 12.03.2026 (обновлено: 21:12 12.03.2026)
https://ria.ru/20260312/khokkey-2080343908.html
"СКА-Нефтяник" вышел в финал чемпионата России по хоккею с мячом
"СКА-Нефтяник" вышел в финал чемпионата России по хоккею с мячом - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
"СКА-Нефтяник" вышел в финал чемпионата России по хоккею с мячом
Хабаровский "СКА-Нефтяник" разгромил архангельский "Водник" в третьем матче полуфинальной серии плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом и вышел в финал. РИА Новости Спорт, 12.03.2026
2026-03-12T21:11:00+03:00
2026-03-12T21:12:00+03:00
хоккей
спорт
россия
архангельск
кемерово
чемпионат россии по хоккею с мячом
ска-нефтяник
водник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079672986_0:0:3428:1928_1920x0_80_0_0_b3f642fc1f474170e317f3ee1f78a8f7.jpg
https://ria.ru/20260312/kuzbass-2080280625.html
россия
архангельск
кемерово
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079672986_168:0:2897:2047_1920x0_80_0_0_ef3d14c7c0e1d25f646091d2bcb0f596.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, архангельск, кемерово, чемпионат россии по хоккею с мячом, ска-нефтяник, водник
Хоккей, Спорт, Россия, Архангельск, Кемерово, Чемпионат России по хоккею с мячом, СКА-Нефтяник, Водник
"СКА-Нефтяник" вышел в финал чемпионата России по хоккею с мячом

"СКА-Нефтяник" победил "Водник" и вышел в финал чемпионата России по бенди

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкХоккей с мячом
Хоккей с мячом - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Хоккей с мячом. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Хабаровский "СКА-Нефтяник" разгромил архангельский "Водник" в третьем матче полуфинальной серии плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом и вышел в финал.
Встреча, которая в четверг прошла в Архангельске, завершилась со счетом 7:1 в пользу гостей. В составе победителей дубли оформили Семен Чупин (7-я и 21-я минуты) и Юрий Шардаков (39 и 43), по мячу забросили Алан Джусоев (22), Дмитрий Аникин (45) и Туомас Мяаття (50). В составе "Водника" отличился Евгений Дергаев (60).
"СКА-Нефтяник" выиграл серию до трех побед со счетом 3-0 и в шестой раз в истории вышел в финал чемпионата России. В предыдущих пяти случаях хабаровчане одержали четыре победы. Финал сезона-2019/20 не состоялся из-за пандемии коронавируса, тогда хабаровский клуб и московское "Динамо" были признаны чемпионами страны.
Второго финалиста определят столичное "Динамо" и кемеровский "Кузбасс". После трех встреч "Динамо" ведет со счетом 2-1, четвертый матч серии пройдет в Кемерове 13 марта.
Хоккеисты Кузбасса в матче чемпионата России по бенди - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Московское "Динамо" уступило "Кузбассу" в полуфинале ЧР по бенди
Вчера, 17:26
 
ХоккейСпортРоссияАрхангельскКемеровоЧемпионат России по хоккею с мячомСКА-НефтяникВодник
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Барыс
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Порту
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Панатинаикос
    Бетис
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Рома
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Астон Вилла
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Мидтъюлланн
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Генк
    Фрайбург
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    Лион
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ференцварош
    Брага
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала