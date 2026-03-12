https://ria.ru/20260312/khokkey-2080343908.html
"СКА-Нефтяник" вышел в финал чемпионата России по хоккею с мячом
Хабаровский "СКА-Нефтяник" разгромил архангельский "Водник" в третьем матче полуфинальной серии плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом и вышел в финал. РИА Новости Спорт, 12.03.2026
2026-03-12T21:11:00+03:00
хоккей
спорт
россия
архангельск
кемерово
чемпионат россии по хоккею с мячом
ска-нефтяник
водник
Новости
спорт, россия, архангельск, кемерово, чемпионат россии по хоккею с мячом, ска-нефтяник, водник
"СКА-Нефтяник" вышел в финал чемпионата России по хоккею с мячом
