Гол Демидова принес "Монреалю" победу над "Оттавой"

Встреча, которая состоялась в столице Канады, завершилась победой гостей со счетом 3:2 (1:2, 1:0, 1:0). В составе "Монреаля" шайбы забросили Юрай Слафковски (2-я минута), Александр Тексье (38) и российский нападающий Иван Демидов (53), который был признан третьей звездой матча. У "Оттавы" отличились Дрейк Батерсон (17) и Тим Штюцле (19).