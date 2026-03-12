Рейтинг@Mail.ru
Гол Демидова принес "Монреалю" победу над "Оттавой" - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
Хоккей
 
05:24 12.03.2026
Гол Демидова принес "Монреалю" победу над "Оттавой"
Гол Демидова принес "Монреалю" победу над "Оттавой"
2026-03-12T05:24:00+03:00
2026-03-12T05:24:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
монреаль канадиенс
оттава сенаторз
артём зуб
иван демидов
национальная хоккейная лига (нхл), монреаль канадиенс, оттава сенаторз, артём зуб, иван демидов
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Монреаль Канадиенс, Оттава Сенаторз, Артём Зуб, Иван Демидов
Гол Демидова принес "Монреалю" победу над "Оттавой"

Гол Демидова принес "Монреалю" победу над "Оттавой" в матче НХЛ

© Фото : x.com/canadiensmtlХоккеист "Монреаль Канадиенс" Иван Демидов
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Хоккеисты "Монреаль Канадиенс" обыграли "Оттаву Сенаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
12 марта 2026 • начало в 02:30
Завершен
Оттава
2 : 3
Монреаль
16:42 • Дрейк Батерсон
(Брэди Ткачук, Тим Штюцле)
18:41 • Дрейк Батерсон
(Тим Штюцле, Клод Жиру)
01:16 • Юрай Слафковский
(Иван Демидов, Ник Сузуки)
37:29 • Александр Тексье
(Лэйн Хатсон, Джейк Эванс)
52:40 • Иван Демидов
(Алекс Ньюхук, Кайден Гуле)
Встреча, которая состоялась в столице Канады, завершилась победой гостей со счетом 3:2 (1:2, 1:0, 1:0). В составе "Монреаля" шайбы забросили Юрай Слафковски (2-я минута), Александр Тексье (38) и российский нападающий Иван Демидов (53), который был признан третьей звездой матча. У "Оттавы" отличились Дрейк Батерсон (17) и Тим Штюцле (19).
Иван Демидов также отметился голевой передачей. 20-летний россиянин впервые в карьере достиг и преодолел отметку в 50 очков одном в сезоне НХЛ. В 64 матчах чемпионата он забросил 14 шайб и сделал 37 передач.
Защитник "Оттавы" Артем Зуб применил один силовой прием.
"Монреаль" одержал третью победу подряд. "Оттава" потерпела первое поражение после серии из трех побед.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Передача Овечкина не спасла "Вашингтон" от поражения в матче НХЛ
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Монреаль КанадиенсОттава СенаторзАртём ЗубИван Демидов
 
