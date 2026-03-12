Гол Демидова принес "Монреалю" победу над "Оттавой"

Встреча, которая состоялась в столице Канады, завершилась победой гостей со счетом 3:2 (1:2, 1:0, 1:0). В составе "Монреаля" шайбы забросили Юрай Слафковски (2-я минута), Александр Тексье (38) и российский нападающий Иван Демидов (53), который был признан третьей звездой матча. У "Оттавы" отличились Дрейк Батерсон (17) и Тим Штюцле (19).
Иван Демидов также отметился голевой передачей. 20-летний россиянин впервые в карьере достиг и преодолел отметку в 50 очков одном в сезоне НХЛ. В 64 матчах чемпионата он забросил 14 шайб и сделал 37 передач.
Защитник "Оттавы" Артем Зуб применил один силовой прием.
"Монреаль" одержал третью победу подряд. "Оттава" потерпела первое поражение после серии из трех побед.
