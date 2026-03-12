Рейтинг@Mail.ru
"Час расплаты". СМИ раскрыли, какой удар Иран нанес Западу
22:19 12.03.2026 (обновлено: 22:20 12.03.2026)
"Час расплаты". СМИ раскрыли, какой удар Иран нанес Западу
"Час расплаты". СМИ раскрыли, какой удар Иран нанес Западу
Конфликт на Ближнем Востоке заставил Европу в полной мере ощутить последствия энергетической зависимости, пишет Il Giornale. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T22:19:00+03:00
2026-03-12T22:20:00+03:00
в мире
ближний восток
европа
урсула фон дер ляйен
европарламент
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, ближний восток, европа, урсула фон дер ляйен, европарламент, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ближний Восток, Европа, Урсула фон дер Ляйен, Европарламент, Военная операция США и Израиля против Ирана
"Час расплаты". СМИ раскрыли, какой удар Иран нанес Западу

Il Giornale: конфликт на Ближнем Востоке уже обошелся европейцам в 3 млрд евро

© REUTERS / Jamal AwadИранский удар по Израилю
Иранский удар по Израилю - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© REUTERS / Jamal Awad
Иранский удар по Израилю. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Конфликт на Ближнем Востоке заставил Европу в полной мере ощутить последствия энергетической зависимости, пишет Il Giornale.
"Пока небо над Тегераном и Ормузским проливом озаряют взрывы, Трамп объявил, что война в Иране скоро закончится. Начинаются поиски альтернативных решений, а для Европы настал час расплаты. Европейские страны уже начали платить за свое зависимое положение", — говорится в публикации.
Последствия атаки в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
"Жестокая реальность". На Западе заговорили о России после атак на Иран
Вчера, 18:43
Так автор материала прокомментировал заявление главы еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге о том, что первые десять дней боевых действий на Ближнем Востоке уже обошлись европейским налогоплательщикам в три миллиарда евро.
Кампания США и Израиля против ИРИ идет вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
Иранская ракета летит в сторону Израиля - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
"Уничтожение близко". Иран выступил с предупреждением к Израилю
Вчера, 20:20
