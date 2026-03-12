"Час расплаты". СМИ раскрыли, какой удар Иран нанес Западу

«

"Пока небо над Тегераном и Ормузским проливом озаряют взрывы, Трамп объявил, что война в Иране скоро закончится. Начинаются поиски альтернативных решений, а для Европы настал час расплаты. Европейские страны уже начали платить за свое зависимое положение", — говорится в публикации.