"Час расплаты". СМИ раскрыли, какой удар Иран нанес Западу

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Конфликт на Ближнем Востоке заставил Европу в полной мере ощутить последствия энергетической зависимости, пишет Il Giornale.
"Пока небо над Тегераном и Ормузским проливом озаряют взрывы, Трамп объявил, что война в Иране скоро закончится. Начинаются поиски альтернативных решений, а для Европы настал час расплаты. Европейские страны уже начали платить за свое зависимое положение", — говорится в публикации.
Так автор материала прокомментировал заявление главы еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге о том, что первые десять дней боевых действий на Ближнем Востоке уже обошлись европейским налогоплательщикам в три миллиарда евро.
Кампания США и Израиля против ИРИ идет вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
