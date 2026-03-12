Рейтинг@Mail.ru
КСИР подтвердил атаку на танкер Safesea в Персидском заливе
12:36 12.03.2026 (обновлено: 12:38 12.03.2026)
КСИР подтвердил атаку на танкер Safesea в Персидском заливе
КСИР подтвердил атаку на танкер Safesea в Персидском заливе
Иранские военные атаковали в северной части Персидского залива танкер Safesea, шедший под флагом Маршалловых островов, заявил Корпус стражей исламской революции РИА Новости, 12.03.2026
в мире, иран, персидский залив, маршалловы острова, али хаменеи, амир саид иравани, корпус стражей исламской революции, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Персидский залив, Маршалловы острова, Али Хаменеи, Амир Саид Иравани, Корпус стражей исламской революции, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
КСИР подтвердил атаку на танкер Safesea в Персидском заливе

КСИР подтвердил атаку на танкер Safesea в Персидском заливе, связав его с США

© REUTERS / Media Office of Iraqi PortsАтака топливных танкеров в иракских водах. 12 марта 2026
Атака топливных танкеров в иракских водах. 12 марта 2026 - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© REUTERS / Media Office of Iraqi Ports
Атака топливных танкеров в иракских водах. 12 марта 2026
ТЕГЕРАН, 12 мар - РИА Новости. Иранские военные атаковали в северной части Персидского залива танкер Safesea, шедший под флагом Маршалловых островов, заявил Корпус стражей исламской революции Ирана, связав его с США.
"Американский танкер был атакован в Персидском заливе. Сегодня утром судно Safesea, шедшее под флагом Маршалловых островов и находившееся в американской собственности, подверглось атаке в северной части Персидского залива после того, как проигнорировало предупреждение ВМС КСИР", - говорится в сообщении, которое приводит агентство Fars.
Ормузский пролив - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Иран пригрозил срывать попытки США сопроводить танкеры в Ормузском проливе
10 марта, 21:25
В КСИР отметили, что судно было атаковано как "собственность армии США".
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
История с географией: Иран нанес Западу сокрушительное поражение
Вчера, 08:00
 
В миреИранПерсидский заливМаршалловы островаАли ХаменеиАмир Саид ИраваниКорпус стражей исламской революцииООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
