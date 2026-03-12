"Никто и представить не мог". В США заявили, что терпят поражение от Ирана

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Иранские войска имеют несколько объективных преимуществ перед США и Израилем и разрушают их военные планы, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.
"Если цель военных ударов США — воздействовать на как можно большую часть населения, то важно учесть, что 70–80 процентов иранцев рассредоточены по всей стране, а в Израиле около 80 процентов населения сосредоточено в Тель-Авиве и Хайфе. <…> Таким образом, в отличие от Запада, которому приходится атаковать буквально сотни различных целей, пытаясь подорвать волю иранского народа, Ирану нужно поразить всего две. <…> Израильтяне страдают. Они подают сигналы — хотят перемирия", — отметил он.
Вместе с тем Джонсон подчеркнул, что контратаки Ирана во многом лишили США и Израиль преимуществ и разрушили их военные планы.
"Никто и представить не мог, что Иран выведет из строя пять радаров. <…> Это ослепило и США, , и Израиль. Раньше Израиль получал, может быть, 30-минутное предупреждение: "Эй, летят ракеты". А теперь нет. Сейчас у них, может быть, минута до удара. <…> США рассчитывали сохранить присутствие в Персидском заливе — в Саудовской Аравии, Кувейте, Бахрейне, Катаре и даже в Объединённых Арабских Эмиратах. Теперь это становится невозможным", — пояснил эксперт.
Военная операция США и Израиля против ИРИ идет вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
