Рейтинг@Mail.ru
"Никто и представить не мог". В США заявили, что терпят поражение от Ирана - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:27 12.03.2026 (обновлено: 07:29 12.03.2026)
https://ria.ru/20260312/iran-2080118241.html
"Никто и представить не мог". В США заявили, что терпят поражение от Ирана
"Никто и представить не мог". В США заявили, что терпят поражение от Ирана - РИА Новости, 12.03.2026
"Никто и представить не мог". В США заявили, что терпят поражение от Ирана
Иранские войска имеют несколько объективных преимуществ перед США и Израилем и разрушают их военные планы, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T07:27:00+03:00
2026-03-12T07:29:00+03:00
в мире
сша
израиль
иран
ларри джонсон
центральное разведывательное управление (цру)
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073605639_0:0:3174:1786_1920x0_80_0_0_30dc429e32d56c4ab879dc32d476116d.jpg
https://ria.ru/20260310/ssha-2079577082.html
https://ria.ru/20260310/khamenei-2079558029.html
сша
израиль
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073605639_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_dc438b58a3bd8ec4af3baf950781660c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, израиль, иран, ларри джонсон, центральное разведывательное управление (цру), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Израиль, Иран, Ларри Джонсон, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Военная операция США и Израиля против Ирана
"Никто и представить не мог". В США заявили, что терпят поражение от Ирана

Аналитик Джонсон: Иран имеет несколько преимуществ перед США и Израилем

© REUTERS / Majid AsgaripourМитинг в честь 47-й годовщины Исламской революции в Тегеране
Митинг в честь 47-й годовщины Исламской революции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Митинг в честь 47-й годовщины Исламской революции в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Иранские войска имеют несколько объективных преимуществ перед США и Израилем и разрушают их военные планы, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.
"Если цель военных ударов США — воздействовать на как можно большую часть населения, то важно учесть, что 70–80 процентов иранцев рассредоточены по всей стране, а в Израиле около 80 процентов населения сосредоточено в Тель-Авиве и Хайфе. <…> Таким образом, в отличие от Запада, которому приходится атаковать буквально сотни различных целей, пытаясь подорвать волю иранского народа, Ирану нужно поразить всего две. <…> Израильтяне страдают. Они подают сигналы — хотят перемирия", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
США добились своего в Иране. И поэтому проиграют войну
10 марта, 08:00
Вместе с тем Джонсон подчеркнул, что контратаки Ирана во многом лишили США и Израиль преимуществ и разрушили их военные планы.
"Никто и представить не мог, что Иран выведет из строя пять радаров. <…> Это ослепило и США, , и Израиль. Раньше Израиль получал, может быть, 30-минутное предупреждение: "Эй, летят ракеты". А теперь нет. Сейчас у них, может быть, минута до удара. <…> США рассчитывали сохранить присутствие в Персидском заливе — в Саудовской Аравии, Кувейте, Бахрейне, Катаре и даже в Объединённых Арабских Эмиратах. Теперь это становится невозможным", — пояснил эксперт.
Военная операция США и Израиля против ИРИ идет вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Новый Хаменеи: ставка Америки и Израиля окончательно бита
10 марта, 08:00
 
В миреСШАИзраильИранЛарри ДжонсонЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала