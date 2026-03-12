Кровавый рекорд. Что устроили американские военные в Иране

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости, Захар Андреев. Ракета, ударившая по школе для девочек в иранском Минабе, была американской — таковы итоги расследования ведущих западных СМИ. По мнению экспертов, трагедия, унесшая полторы сотни детских жизней, может иметь самые тяжелые политические последствия для Трампа и его команды.

Улики военного преступления

Напомним, начальную школу для девочек "Шаджаре Тайебе" атаковали утром в субботу, 28 февраля, в самом начале американо-израильской операции. Хотя журналисты и специалисты по OSINT (разведке на основе открытых данных) быстро подтвердили достоверность иранских заявлений о трагедии, долгое время не было известно, кто именно из участников коалиции нанес удар.

фото обломков , найденных при разборе завалов в школе. Военные эксперты идентифицировали фрагменты как части крылатой ракеты "Томагавк", пишет The New York Times. В понедельник версия об ответственности США получила подтверждение: иранское СМИ Irib News опубликовало, найденных при разборе завалов в школе. Военные эксперты идентифицировали фрагменты как части крылатой ракеты "Томагавк",The New York Times.

Так, одним из элементов оказалась SDL-антенна, или антенна спутниковой передачи данных, которая устанавливается в современных версиях американской ракеты. Номер контракта на изделии указывает на то, что компонент был поставлен Пентагону в рамках заказа 2014 года. На детали также выгравировано название компании Ball Aerospace Technologies — производителя оружия из штата Колорадо.

© Фото : IRIB Обломки снаряда, которым, предположительно, был нанесен удар по школе в Иране

приводные двигатели для направляющих стабилизаторов у ракет "Томагавк". Точно такие же изделия от Globe Motors находили после ударов США по Сирии и Йемену, а также в других частях Ирана. На другом фрагменте стоит клеймо "Сделано в США" и логотип фирмы Globe Motors. Компания из Огайо изготавливаетдля направляющих стабилизаторов у ракет "Томагавк". Точно такие же изделия от Globe Motors находили после ударов США по Сирии и Йемену, а также в других частях Ирана.

Хотя точно не известно, где именно были найдены обломки, расследователи точно установили, что соседнюю военно-морскую базу КСИР обстреливали именно "Томагавками". Так, характерный силуэт ракеты попал на видео иранского информагентства Mehr — там запечатлен удар по военному госпиталю, расположенному неподалеку от школы.

А из официальных сообщений известно, что именно США атаковали указанный район. Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн ранее заявлял, что ракеты Tomahawk, запущенные ВМС, использовались для атаки южного побережья Ирана в первые часы войны.

© Фото : IRIB Обломки снаряда, которым, предположительно, был нанесен удар по школе в Иране

допускают , что цель мог выбрать искусственный интеллект. Видимо, именно соседство с военной базой было причиной атаки на школу. Но, скорее всего, дело не в том, что высокоточный боеприпас промахнулся, — по конкретному зданию били целенаправленно. CBS News со ссылкой на источники утверждает, что американцы использовали устаревшие разведывательные данные, где школа была обозначена как военный объект. Отдельные эксперты, что цель мог выбрать искусственный интеллект.

"Сами себя"

Трамп попытался неуклюже оправдаться: заявил, что школу могли обстрелять сами иранские военные. На вопрос о найденных обломках "Томагавков" ответил, что такие ракеты якобы есть и у Тегерана.

"У Ирана тоже есть несколько ракет "Томагавк", — сказал он на пресс-конференции. — Как вы знаете, ракеты "Томагавк" есть и у многих других стран. Они покупают их у нас".

Но это не так: известно, что, помимо Штатов, система Tomahawk есть только у Австралии и Великобритании. Еще две страны — Япония и Нидерланды — лишь собираются их приобрести. А вот у Израиля таких ракет нет.

"Даже если Ирану каким-то образом удастся заполучить ракету "Томагавк", ему не хватит технического оборудования и возможностей, необходимых для программирования траекторий полета и загрузки этих данных в бортовой компьютер ракеты. Ирану также потребуется пусковая установка, способная запускать "Томагавк" без повреждения ракеты", — пишет The New York Times.

У Ирана есть два вида крылатых ракет собственной разработки. Однако у них имеются конструктивные особенности, благодаря которым их можно надежно отличить от "Томагавков".

Белый дом смягчил риторику президента: пресс-секретарь администрации Анна Келли заявила, что версия про Иран — частное мнение Трампа, которым он "вправе делиться с избирателями", однако, по ее словам, хозяин Овального кабинета готов дождаться расследования и принять любой его итог.

В министерстве войны также не поддержали обвинения в адрес Ирана и заявили, что проводят разбирательство.

Но чем бы оно ни закончилось, удар по школе не пройдет бесследно для Трампа и его команды — уж слишком велико количество погибших детей. Даже по меркам американских военных операций.

"Чемпионы" по убийствам детей

По сообщению иранских государственных СМИ, в результате удара по школе в Минабе погибли 168 девочек и 14 учителей. Других источников о количестве жертв пока нет.

Если данные верны, то это самое массовое убийство детей в результате одного ракетного удара. Прежние "рекорды" также принадлежат США.

В мае 2009-го бомбардировщик B-1 американских ВВС нанес удар по афганской деревне Гранай. Правительство Афганистана сообщило о гибели 140 мирных жителей, 93 из них —дети. Другие оценки жертв среди гражданского населения варьируются в диапазоне от 86 до 147. Американские военные, впрочем, тогда заявили, что погибло не более тридцати мирных — остальные якобы боевики. В то же время в Пентагоне признавали, что при нанесении ударов были нарушены процедуры согласования целей. Наказания, насколько известно, никто не понес.

© AP Photo / Abbas Zakeri Мужчины несут гроб во время похорон в Минабе, Иран

Годом ранее, в августе 2008-го, в результате налета на афганский Азизабад погибли 92 человека, включая 60 детей, — также по данным властей страны.

Таким образом, число детей, погибших в результате удара по школе в Минабе, сравнимо только с терактами в пакистанском Пешаваре в 2014-м (132 жертвы среди несовершеннолетних) и Беслане в Северной Осетии в 2004-м (186).

"За такую страну не стоит сражаться"

назвал "полнейшей нелепостью": Ситуацией уже воспользовались политические противники Трампа. Лидер демократов в сенате Чак Шумер потребовал "полного, независимого и прозрачного расследования". Оправдания президента политик"полнейшей нелепостью":

"Он снова говорит все, что приходит ему в голову, независимо от правды. И мы все знаем, что он лжет, но в таком серьезном вопросе это просто ужасно. Ни один другой лидер в администрации, даже Пит Хегсет, который делает все, что хочет Трамп, не утверждает, что это сделали иранские ракеты".

© REUTERS / Stringer Похороны школьниц в Минабе, Иран

высказался о трагедии: Вероятный будущий кандидат в президенты от демократов, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом также ранеео трагедии:

"Нам что, придется смириться с тем, что наши или израильские бомбы (на тот момент происхождение ракеты было неизвестно. — Прим. ред.) использовались для убийства детей, девочек в школе?"

Выступил с резкой критикой и журналист Такер Карлсон, некогда считавшийся трампистом.

"Если мы вдруг поймем, что живем в стране, которая считает нормальным убийство не только солдат противника, но и их малолетних дочерей... Такая страна не стоит того, чтобы за нее сражаться", — сказал он.

"Кровушку Трампу попьют"

По мнению политолога Малека Дудакова, пока продолжается война, демократам вряд ли удастся продавить решение о расследовании инцидента, хотя у конгресса есть право назначить независимого спецпрокурора (неподконтрольного исполнительной власти).

"Однако демократы могут активно использовать эту тему в агитационной стратегии. Тем более что до выборов в конгресс осталось буквально полгода. Тема войны с Ираном крайне непопулярна в американском обществе: около двух третей жителей страны негативно воспринимают этот конфликт и его последствия, включая рост цен на топливо в США", — объясняет американист.

По его словам, если демократы получат большинство в конгрессе на следующий год (что более чем вероятно), они вполне могут попытаться инициировать процедуру импичмента Трампа и использовать удар по школе как одну из статей обвинения.

"Разумеется, реальное отстранение Трампу вряд ли грозит — в США очень высокий порог для импичмента. В нижней палате достаточно простого большинства, но в сенате для импичмента нужны две трети голосов. Этот порог настолько высок, что за всю историю США его еще никогда не удавалось преодолеть. Вряд ли получится и в этот раз. Однако, безусловно, демократы попьют кровушки у Трампа: будут таскать его аппаратчиков на слушания, заставлять давать показания под присягой", — прогнозирует Дудаков.