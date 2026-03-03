Рейтинг@Mail.ru
США предстоит принять, что от атаки на Иран погибли дети, заявил Ньюсом
03:40 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/iran-2078065426.html
США предстоит принять, что от атаки на Иран погибли дети, заявил Ньюсом
США предстоит принять, что от атаки на Иран погибли дети, заявил Ньюсом - РИА Новости, 03.03.2026
США предстоит принять, что от атаки на Иран погибли дети, заявил Ньюсом
2026-03-03T03:40:00+03:00
2026-03-03T03:40:00+03:00
США предстоит принять, что от атаки на Иран погибли дети, заявил Ньюсом

Ньюсом: США придется смириться с гибелью иранских школьниц от американских ракет

© REUTERS / Abbas Zakeri/Mehr News/WANAРазбор завалов после израильского удара по школе в Минабе, Иран
Разбор завалов после израильского удара по школе в Минабе, Иран - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© REUTERS / Abbas Zakeri/Mehr News/WANA
Разбор завалов после израильского удара по школе в Минабе, Иран. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом предупредил, что после атаки США на Иран американцам придется смириться с гибелью иранских школьниц от американских ракет.
"Нам предстоит смириться с тем, что наши или израильские бомбы использовались для убийства детей, девушек в школе", - сказал Ньюсом журналистам.
Разбор завалов после израильского удара по школе в Минабе, Иран - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Рубио застали врасплох вопросом об авиаударе по школе в Иране
Вчера, 01:20
По его словам, президент США Дональд Трамп до сих пор не озвучил своего видения о конечной цели военной операции в Иране и не представил подтверждений словам о неминуемой угрозе, исходившей для США от Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Власти Ирана обвинили США и Израиль в том, что начальная школа для девочек "Шаджаре Тайебе" в округе Минаб провинции Хормозган была атакована 28 февраля - в первый день конфликта.
Во вторник в Иране пройдут похороны более 100 погибших школьниц. Источник в Иране сообщал РИА Новости о похоронах 165 погибших, однако позже иранские власти обновили информацию о жертвах, сообщив о гибели 171 школьницы. Также были данные о погибших преподавателях.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Агрессия обезглавила Иран. Но Иран был к этому готов
1 марта, 08:00
 
