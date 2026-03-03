Разбор завалов после израильского удара по школе в Минабе, Иран. Архивное фото

США предстоит принять, что от атаки на Иран погибли дети, заявил Ньюсом

ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом предупредил, что после атаки США на Иран американцам придется смириться с гибелью иранских школьниц от американских ракет.

"Нам предстоит смириться с тем, что наши или израильские бомбы использовались для убийства детей, девушек в школе", - сказал Ньюсом журналистам.

По его словам, президент США Дональд Трамп до сих пор не озвучил своего видения о конечной цели военной операции в Иране и не представил подтверждений словам о неминуемой угрозе, исходившей для США от Ирана.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке

Власти Ирана обвинили США и Израиль в том, что начальная школа для девочек "Шаджаре Тайебе" в округе Минаб провинции Хормозган была атакована 28 февраля - в первый день конфликта.