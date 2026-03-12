IPC отверг обвинения Украины в дискриминации на Паралимпиаде

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Паралимпийский комитет Украины не имеет никаких доказательств в поддержку своих заявлений о дискриминации в его отношении и особой лояльности Международного паралимпийского комитета (IPC) к российскому и белорусскому паралимпийским комитетам, заявил РИА Новости директор по связям с общественностью IPC Крэйг Спенс.

Ранее МИД и министерство молодежи и спорта Украины выпустили совместное заявление о том, что их чиновники бойкотируют Паралимпийские игры, если организаторы не пересмотрят решение об участии в Играх россиян и белорусов с национальной символикой. Позднее по политическим причинам от участия в церемонии открытия Паралимпиады отказались представители Чехии, Эстонии, Финляндии, Латвии, Литвы, Польши и Украины. Национальный паралимпийский комитет Украины 11 марта обвинил IPC в дискриминации в свою сторону и "особом партнерстве" с комитетами России и Белоруссии. Там пожаловались на "очевидный рост лояльности IPC к российскому и белорусскому паралимпийским комитетам", а также на "беспрецедентные проявления давления представителей IPC по отношению к украинской команде".