Рейтинг@Mail.ru
IPC отверг обвинения Украины в дискриминации на Паралимпиаде - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:48 12.03.2026 (обновлено: 09:49 12.03.2026)
https://ria.ru/20260312/ipc-2080139102.html
IPC отверг обвинения Украины в дискриминации на Паралимпиаде
IPC отверг обвинения Украины в дискриминации на Паралимпиаде - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
IPC отверг обвинения Украины в дискриминации на Паралимпиаде
Паралимпийский комитет Украины не имеет никаких доказательств в поддержку своих заявлений о дискриминации в его отношении и особой лояльности Международного... РИА Новости Спорт, 12.03.2026
2026-03-12T09:48:00+03:00
2026-03-12T09:49:00+03:00
паралимпийские игры
крэйг спенс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747010468_0:78:3145:1847_1920x0_80_0_0_ca2c6d9a373558cd57d03e585f1b55c7.jpg
https://ria.ru/20260311/foto-2079945031.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747010468_414:0:3145:2048_1920x0_80_0_0_ec4a9480c6730f171e7fb4c6e72b1376.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
паралимпийские игры, крэйг спенс
Паралимпийские игры, Крэйг Спенс
IPC отверг обвинения Украины в дискриминации на Паралимпиаде

IPC заявил, что заявления Украины о дискриминации ничем не подкреплены

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Паралимпийских игр
Флаг Паралимпийских игр - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Паралимпийский комитет Украины не имеет никаких доказательств в поддержку своих заявлений о дискриминации в его отношении и особой лояльности Международного паралимпийского комитета (IPC) к российскому и белорусскому паралимпийским комитетам, заявил РИА Новости директор по связям с общественностью IPC Крэйг Спенс.
Ранее МИД и министерство молодежи и спорта Украины выпустили совместное заявление о том, что их чиновники бойкотируют Паралимпийские игры, если организаторы не пересмотрят решение об участии в Играх россиян и белорусов с национальной символикой. Позднее по политическим причинам от участия в церемонии открытия Паралимпиады отказались представители Чехии, Эстонии, Финляндии, Латвии, Литвы, Польши и Украины. Национальный паралимпийский комитет Украины 11 марта обвинил IPC в дискриминации в свою сторону и "особом партнерстве" с комитетами России и Белоруссии. Там пожаловались на "очевидный рост лояльности IPC к российскому и белорусскому паралимпийским комитетам", а также на "беспрецедентные проявления давления представителей IPC по отношению к украинской команде".
«
"У Паралимпийского комитета Украины нет никаких доказательств в поддержку своих заявлений. IPC поддерживает тесные рабочие отношения со всеми национальными комитетами. Никаких преференций не предусмотрено", - сказал Спенс.
Анастасия Багиян (Россия), завоевавшая золотую медаль в спринте в классе В 1-3 (нарушение зрения) среди женщин на соревнованиях по лыжным гонкам XIV зимних Паралимпийских игр в Валь-ди-Фьемме - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
В IPC прокомментировали отказ немецких паралыжников от фото с россиянами
11 марта, 13:34
 
Паралимпийские игрыКрэйг Спенс
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Барыс
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Порту
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Панатинаикос
    Бетис
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Рома
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Астон Вилла
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Мидтъюлланн
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Генк
    Фрайбург
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    Лион
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ференцварош
    Брага
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала