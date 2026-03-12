https://ria.ru/20260312/ipc-2080139102.html
IPC отверг обвинения Украины в дискриминации на Паралимпиаде
IPC отверг обвинения Украины в дискриминации на Паралимпиаде - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
IPC отверг обвинения Украины в дискриминации на Паралимпиаде
Паралимпийский комитет Украины не имеет никаких доказательств в поддержку своих заявлений о дискриминации в его отношении и особой лояльности Международного... РИА Новости Спорт, 12.03.2026
2026-03-12T09:48:00+03:00
2026-03-12T09:48:00+03:00
2026-03-12T09:49:00+03:00
паралимпийские игры
крэйг спенс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747010468_0:78:3145:1847_1920x0_80_0_0_ca2c6d9a373558cd57d03e585f1b55c7.jpg
https://ria.ru/20260311/foto-2079945031.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747010468_414:0:3145:2048_1920x0_80_0_0_ec4a9480c6730f171e7fb4c6e72b1376.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
паралимпийские игры, крэйг спенс
Паралимпийские игры, Крэйг Спенс
IPC отверг обвинения Украины в дискриминации на Паралимпиаде
IPC заявил, что заявления Украины о дискриминации ничем не подкреплены
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Паралимпийский комитет Украины не имеет никаких доказательств в поддержку своих заявлений о дискриминации в его отношении и особой лояльности Международного паралимпийского комитета (IPC) к российскому и белорусскому паралимпийским комитетам, заявил РИА Новости директор по связям с общественностью IPC Крэйг Спенс.
Ранее МИД и министерство молодежи и спорта Украины выпустили совместное заявление о том, что их чиновники бойкотируют Паралимпийские игры, если организаторы не пересмотрят решение об участии в Играх россиян и белорусов с национальной символикой. Позднее по политическим причинам от участия в церемонии открытия Паралимпиады отказались представители Чехии, Эстонии, Финляндии, Латвии, Литвы, Польши и Украины. Национальный паралимпийский комитет Украины 11 марта обвинил IPC в дискриминации в свою сторону и "особом партнерстве" с комитетами России и Белоруссии. Там пожаловались на "очевидный рост лояльности IPC к российскому и белорусскому паралимпийским комитетам", а также на "беспрецедентные проявления давления представителей IPC по отношению к украинской команде".
«
"У Паралимпийского комитета Украины нет никаких доказательств в поддержку своих заявлений. IPC поддерживает тесные рабочие отношения со всеми национальными комитетами. Никаких преференций не предусмотрено", - сказал Спенс.