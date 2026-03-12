https://ria.ru/20260312/hajfa-2080111176.html
В Хайфе прозвучала воздушная тревога
В Хайфе прозвучала воздушная тревога - РИА Новости, 12.03.2026
В Хайфе прозвучала воздушная тревога
Воздушная тревога звучит в городе Хайфа, а также на большей части северного Израиля, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T05:32:00+03:00
2026-03-12T05:32:00+03:00
2026-03-12T05:32:00+03:00
в мире
израиль
иран
хайфа
хезболла
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079876819_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_eb913bb49db62e4bdc4a813cd95a8a22.jpg
https://ria.ru/20260311/ssha-2079738703.html
https://ria.ru/20260308/ssha-2079258640.html
израиль
иран
хайфа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079876819_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ec556b603f74676c1b2f3229d414c631.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, иран, хайфа, хезболла, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Иран, Хайфа, Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Хайфе прозвучала воздушная тревога
В Хайфе и на севере Израиля прозвучала воздушная тревога