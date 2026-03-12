Рейтинг@Mail.ru
В Хайфе прозвучала воздушная тревога - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:32 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/hajfa-2080111176.html
В Хайфе прозвучала воздушная тревога
В Хайфе прозвучала воздушная тревога - РИА Новости, 12.03.2026
В Хайфе прозвучала воздушная тревога
Воздушная тревога звучит в городе Хайфа, а также на большей части северного Израиля, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T05:32:00+03:00
2026-03-12T05:32:00+03:00
в мире
израиль
иран
хайфа
хезболла
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079876819_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_eb913bb49db62e4bdc4a813cd95a8a22.jpg
https://ria.ru/20260311/ssha-2079738703.html
https://ria.ru/20260308/ssha-2079258640.html
израиль
иран
хайфа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079876819_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ec556b603f74676c1b2f3229d414c631.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, иран, хайфа, хезболла, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Иран, Хайфа, Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Хайфе прозвучала воздушная тревога

В Хайфе и на севере Израиля прозвучала воздушная тревога

© REUTERS / Dylan MartinezРабота ПВО в Тель-Авиве
Работа ПВО в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© REUTERS / Dylan Martinez
Работа ПВО в Тель-Авиве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ХАЙФА (Израиль), 12 мар - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в городе Хайфа, а также на большей части северного Израиля, передает корреспондент РИА Новости.
Причиной тревоги стал ракетный обстрел с территории Ирана.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
В США назвали следующую после Ирана жертву
Вчера, 08:00
Согласно информации командования тыла, тревога также звучит на большей части центрального Израиля.
В среду вечером Хайфа и северный Израиль также подверглись массированному обстрелу со стороны ливанского движения "Хезболлах".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Вот в чем дело: США провернули в Иране самую большую махинацию в истории
8 марта, 08:00
 
В миреИзраильИранХайфаХезболлаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала