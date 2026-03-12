https://ria.ru/20260312/grossi-2080293526.html
Гросси прибыл в Москву
Гросси прибыл в Москву - РИА Новости, 12.03.2026
Гросси прибыл в Москву
Самолет, на котором, предположительно, прибыл в Россию глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, приземлился в столичном... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T18:13:00+03:00
2026-03-12T18:13:00+03:00
2026-03-12T18:15:00+03:00
россия
вена
алексей лихачев
рафаэль гросси
магатэ
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077917893_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_484bc2f0232514fb2585106669c13490.jpg
https://ria.ru/20260310/grossi-2079774949.html
россия
вена
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077917893_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3c1c48b8839761801c62593bbbb3127c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вена, алексей лихачев, рафаэль гросси, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Россия, Вена, Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)