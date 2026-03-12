Рейтинг@Mail.ru
Гросси прибыл в Москву
18:13 12.03.2026 (обновлено: 18:15 12.03.2026)
Гросси прибыл в Москву
Гросси прибыл в Москву - РИА Новости, 12.03.2026
Гросси прибыл в Москву
Самолет, на котором, предположительно, прибыл в Россию глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, приземлился в столичном... РИА Новости, 12.03.2026
2026
Гросси прибыл в Москву

РИА Новости: самолет Гросси приземлился во Внуково

© REUTERS / Lisa LeutnerГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© REUTERS / Lisa Leutner
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Самолет, на котором, предположительно, прибыл в Россию глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, приземлился в столичном аэропорту "Внуково", передает корреспондент РИА Новости.
Частный самолет, приземлившийся во "Внуково", ранее в четверг вылетел из Вены, где находится штаб-квартира МАГАТЭ, выяснило РИА Новости на основе данных Flightradar24.
В среду генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что в четверг встретится с Гросси. В пятницу пройдут межведомственные консультации Россия-МАГАТЭ, в которых примут участие представители МИД РФ, Минобороны России, Росгвардии и Ростехнадзора, добавил генеральный директор "Росатома".
По словам Лихачева, для российской стороны важно в очередной раз "сверить часы" с делегацией МАГАТЭ о положении дел на Запорожской АЭС и в городе-спутнике ЗАЭС, также стороны затронут ситуацию на иранской АЭС "Бушер".
