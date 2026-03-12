Рейтинг@Mail.ru
Горбачева рассказала, когда сможет выйти на лед после операции
Фигурное катание
 
12:43 12.03.2026 (обновлено: 13:00 12.03.2026)
Горбачева рассказала, когда сможет выйти на лед после операции
Горбачева рассказала, когда сможет выйти на лед после операции - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
Горбачева рассказала, когда сможет выйти на лед после операции
Российская фигуристка Алина Горбачева сообщила, что восстановление после операции идет с большим опережением графика, и предположила, что сможет выйти на лед в... РИА Новости Спорт, 12.03.2026
фигурное катание
спорт
алина горбачева
Фигурное катание
Горбачева рассказала, когда сможет выйти на лед после операции

Горбачева допустила, что сможет выйти на лед в конце апреля

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Российская фигуристка Алина Горбачева сообщила, что восстановление после операции идет с большим опережением графика, и предположила, что сможет выйти на лед в конце апреля.
В январе Горбачева успешно перенесла операцию на колене в Германии. В том же месяце она сообщила, что восстановление займет от 6 до 10 месяцев.
"Новости отличные! Восстановление идет с большим опережением графика. В ближайшие дни у меня будет прием в центре восстановления, возможно, я поеду в Германию на три недели для курса физиотерапии. Через пять недель состоится еще одна консультация с доктором Штайном, и очень возможно, что я смогу выйти на лед уже в конце апреля", - написала Горбачева в своем Telegram-канале.
Горбачевой 18 лет. Она является бронзовым призером чемпионата страны, а также серебряным призером Финала Гран-при России, чемпионкой страны среди юниоров.
Фигурное катание. Чемпионат России 2026 по прыжкам - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Родителям стало страшно за детей? Фигуристы Плющенко ушли к Тутберидзе
11 марта, 18:00
 
Фигурное катание
 
Матч-центр
 
