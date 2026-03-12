https://ria.ru/20260312/gogl-2080307341.html
Велогонщика переехал мотоцикл во время многодневки в Италии
Велогонщика переехал мотоцикл во время многодневки в Италии - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
Велогонщика переехал мотоцикл во время многодневки в Италии
Австрийский велогонщик команды Alpecin-Premier Tech Михаэль Гогль попал в серьезную аварию во время четвертого этапа многодневки "Тиррено - Адриатико", сообщает РИА Новости Спорт, 12.03.2026
2026-03-12T18:50:00+03:00
2026-03-12T18:50:00+03:00
2026-03-12T18:50:00+03:00
велоспорт
тиррено – адриатико
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/68164/94/681649408_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d3ab98d969875e37c93744cdf3554dfb.jpg
https://ria.ru/20260309/bolelschiki-2079509845.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/68164/94/681649408_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_15e0f416735e9d33f9675e90a560fbe3.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
велоспорт, тиррено – адриатико
Велоспорт, Тиррено – Адриатико
Велогонщика переехал мотоцикл во время многодневки в Италии
Велогонщика Гогля переехал мотоцикл во время многодневки "Тиррено - Адриатико"
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Австрийский велогонщик команды Alpecin-Premier Tech Михаэль Гогль попал в серьезную аварию во время четвертого этапа многодневки "Тиррено - Адриатико", сообщает портал cyclinguptodate.com.
По данным источника, Гогль упал на залитом дождем участке трассы, и его переехал следовавший за ним телеоператор на мотоцикле. Инцидент произошел примерно за 30 километров до финиша гонки, проходившей в сложных погодных условиях.
После аварии Гогль был в сознании, однако он не смог встать самостоятельно. После он отполз к обочине, где ему оказали помощь. Точная степень повреждений велогонщика не уточняется.