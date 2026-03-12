Рейтинг@Mail.ru
18:50 12.03.2026
Велогонщика переехал мотоцикл во время многодневки в Италии
Велогонщика переехал мотоцикл во время многодневки в Италии
Австрийский велогонщик команды Alpecin-Premier Tech Михаэль Гогль попал в серьезную аварию во время четвертого этапа многодневки "Тиррено - Адриатико", сообщает РИА Новости Спорт, 12.03.2026
2026-03-12T18:50:00+03:00
2026-03-12T18:50:00+03:00
велоспорт
тиррено – адриатико
велоспорт, тиррено – адриатико
Велоспорт, Тиррено – Адриатико
Велогонщика переехал мотоцикл во время многодневки в Италии

Велогонщика Гогля переехал мотоцикл во время многодневки "Тиррено - Адриатико"

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Австрийский велогонщик команды Alpecin-Premier Tech Михаэль Гогль попал в серьезную аварию во время четвертого этапа многодневки "Тиррено - Адриатико", сообщает портал cyclinguptodate.com.
По данным источника, Гогль упал на залитом дождем участке трассы, и его переехал следовавший за ним телеоператор на мотоцикле. Инцидент произошел примерно за 30 километров до финиша гонки, проходившей в сложных погодных условиях.
После аварии Гогль был в сознании, однако он не смог встать самостоятельно. После он отполз к обочине, где ему оказали помощь. Точная степень повреждений велогонщика не уточняется.
Флаг Паралимпийского движения - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Болельщики на трибунах Паралимпиады в Италии распевают хит Volare
9 марта, 13:32
 
ВелоспортТиррено – Адриатико
 
