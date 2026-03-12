Велогонщика переехал мотоцикл во время многодневки в Италии

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Австрийский велогонщик команды Alpecin-Premier Tech Михаэль Гогль попал в серьезную аварию во время четвертого этапа многодневки "Тиррено - Адриатико", сообщает портал cyclinguptodate.com.

По данным источника, Гогль упал на залитом дождем участке трассы, и его переехал следовавший за ним телеоператор на мотоцикле. Инцидент произошел примерно за 30 километров до финиша гонки, проходившей в сложных погодных условиях.