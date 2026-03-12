Молодежная сборная по футболу проведет два товарищеских матча в Турции

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Молодежная сборная России по футболу в рамках учебно-тренировочного сбора в турецкой Анталье проведет два товарищеских матча со сверстниками из Узбекистана и Иордании, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Встреча с командой Узбекистана состоится 27 марта и начнется в 16:30 мск, с командой Иордании россияне сыграют 30 марта в 15:00. Молодежные сборные России и Узбекистана в последний раз встречались в июне прошлого года в Фергане, оба матча завершились победой россиян – 3:0 и 6:3. Команды России и Иордании ранее не встречались.
"Со сборной Узбекистана мы дважды встречались в июне в Фергане, матчи получились интенсивными и результативными. Сейчас соперник сыграет тем же возрастом, что и в прошлом году, тогда как с нашей стороны будет сильно обновленная команда. Иордания будет представлена еще более опытной сборной до 23 лет. В январе эта команда дошла до четвертьфинала Кубка Азии, где уступила Японии в серии пенальти", - сказал старший тренер молодежной сборной России Иван Шабаров.
Молодежная сборная России прибудет в Турцию 24 марта. В составе команды на сбор отправятся 23 футболиста.
