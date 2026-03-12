Рейтинг@Mail.ru
Молодежная сборная по футболу проведет два товарищеских матча в Турции
Футбол
 
14:21 12.03.2026
Молодежная сборная по футболу проведет два товарищеских матча в Турции
Молодежная сборная по футболу проведет два товарищеских матча в Турции - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
Молодежная сборная по футболу проведет два товарищеских матча в Турции
Молодежная сборная России по футболу в рамках учебно-тренировочного сбора в турецкой Анталье проведет два товарищеских матча со сверстниками из Узбекистана и... РИА Новости Спорт, 12.03.2026
футбол
спорт
россия
узбекистан
иордания
российский футбольный союз (рфс)
Молодежная сборная по футболу проведет два товарищеских матча в Турции

Молодежная сборная РФ проведет товарищеские матчи с Иорданией и Узбекистаном

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Молодежная сборная России по футболу в рамках учебно-тренировочного сбора в турецкой Анталье проведет два товарищеских матча со сверстниками из Узбекистана и Иордании, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Встреча с командой Узбекистана состоится 27 марта и начнется в 16:30 мск, с командой Иордании россияне сыграют 30 марта в 15:00. Молодежные сборные России и Узбекистана в последний раз встречались в июне прошлого года в Фергане, оба матча завершились победой россиян – 3:0 и 6:3. Команды России и Иордании ранее не встречались.
"Со сборной Узбекистана мы дважды встречались в июне в Фергане, матчи получились интенсивными и результативными. Сейчас соперник сыграет тем же возрастом, что и в прошлом году, тогда как с нашей стороны будет сильно обновленная команда. Иордания будет представлена еще более опытной сборной до 23 лет. В январе эта команда дошла до четвертьфинала Кубка Азии, где уступила Японии в серии пенальти", - сказал старший тренер молодежной сборной России Иван Шабаров.
Молодежная сборная России прибудет в Турцию 24 марта. В составе команды на сбор отправятся 23 футболиста.
Футбол
 
