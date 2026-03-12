Молодежная сборная по футболу проведет два товарищеских матча в Турции

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Молодежная сборная России по футболу в рамках учебно-тренировочного сбора в турецкой Анталье проведет два товарищеских матча со сверстниками из Узбекистана и Иордании, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).